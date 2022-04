El truco para tener dos cuentas de WhatsApp en un mismo celular

Usar dos cuentas de WhatsApp en un celular. (foto: El Correo)

Oficialmente, solo se puede instalar una aplicación de WhatsApp y usar una cuenta por teléfono, pero hay formas de usar dos cuentas de WhatsApp al mismo tiempo en un celular, con aplicaciones o utilidades de terceros preinstaladas.

Bajo el contexto anterior, Infobae trae cómo se puede tener dos WhatsApp en un mismo Android aprovechando las características de algunos teléfonos y a través de las aplicaciones gratuitas disponibles en Google Play.

Cómo saber si un celular tiene la función para duplicar apps

Con el auge de los teléfonos móviles que admiten varias tarjetas SIM, los fabricantes de Android han tenido que trabajar duro para asegurarse de que se pueda aprovechar estas dos tarjetas SIM, y que quizás haya dos números de teléfono diferentes. Y con dos números de teléfono, es posible que desee utilizar dos cuentas diferentes en la aplicación de mensajería.

La mensajería dual o la duplicación de aplicaciones no es una característica estándar de Android en este momento, por lo que depende de si el fabricante del móvil quiere incluirla o no. De hecho, Samsung lo ha incluido en algunos móviles y en otros no.

Usar mensajería dual en un celular Samsung. (foto: Androidphoria)

En el presente artículo se tomará como ejemplo a los teléfonos Samsung con doble mensajería, siendo el proceso bastante sencillo. Cabe resaltar que el paso a paso es idéntico en otras marcas de dispositivos móviles; tales como OnePlus, Huawei, por poner ejemplos.

1. Abrir Configuración.

2. La configuración de mensajería dual está parcialmente oculta en la configuración móvil. Hay que desplazarse verticalmente por la lista hasta encontrar las Funciones avanzadas.

3. Aquí hay que buscar y tocar Mensajería dual. Si esta opción no aparece en el teléfono móvil Samsung, es posible que no esté incluida.

4. Ahora en la sección de Mensajería dual solo hay que habilitar la funcionalidad para las apps de mensajería que se desea: en este caso, WhatsApp. La lista muestra las aplicaciones compatibles que se tienen instaladas actualmente.

5. Antes de activar esta función, hay que aceptar la exención de Responsabilidad.

6. Después de la primera confirmación viene la segunda. Esta vez, hay que confirmar que se desea instalar otra copia de WhatsApp, que será la que se podrá usar con otra cuenta.

7. Esta nueva copia tendrá un icono diferente para que se puedan diferenciar. Hacer clic en Instalar.

8. Listo, ya se tendrá un nuevo WhatsApp en el teléfono móvil, con un pequeño logo apilado en la esquina inferior derecha. Este clon de WhatsApp funciona de forma totalmente independiente del original, por lo que se puede configurar otra cuenta de WhatsApp, vinculada a otro número de teléfono.

Mensajería dual en dispositivos móviles. (foto: Androidphoria)

Si no viene de fábrica, se puede utilizar una aplicación de terceros

Si el teléfono móvil no tiene la función de clonar una aplicación para que se pueda tener dos versiones de WhatsApp, hay muchas aplicaciones en Google Play que pueden ayudarlo como App Cloner o Parallel Space, por nombrar algunos. Se recomienda el segundo para una mejor compatibilidad.

Parallel Spaces crea literalmente un ’espacio paralelo’ donde se puede instalar aplicaciones sin que interfieran con aplicaciones externas. De esta forma, existe la posibilidad de instalar una copia de WhatsApp internamente mientras se instala otra copia de WhatsApp en el exterior. A continuación, el paso a paso:

Parallel Space para usar dos versiones de WhatsApp. (foto: Google Play)

1. La primera vez que se abre la aplicación, crea espacio por sí sola en un proceso que lleva menos de un minuto. Cuando haya terminado, hay que presionar en Iniciar.

2. El siguiente paso es seleccionar las aplicaciones que se desean instalar en este espacio paralelo. Parallel Spaces preselecciona algunas aplicaciones, pero si solo se está interesado en WhatsApp, es mejor seleccionar WhatsApp y desmarcar el resto para mejorar el rendimiento.

3. Hacer clic en Agregar en espacio paralelo.

4. Listo, ahora ya se tiene instalado una copia de WhatsApp.

Tocar el ícono para abrirlo y se podrá ver que existe la posibilidad de iniciar sesión con una cuenta diferente y usar un WhatsApp diferente en el mismo teléfono. Como siempre, hay que verificar el número de teléfono a través de un mensaje de texto o una llamada antes de comenzar a usar su otro WhatsApp.

