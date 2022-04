Religiosos vs ateos: app de citas reveló quiénes son más infieles

La plataforma de citas, Ashley Madison, presenta datos muy interesantes sobre personas infieles (Foto: GQ Mexico)

La aplicación de citas Ashley Madison hizo un revelador estudio que destapó la verdad sobre quiénes son más infieles.

En el marco de las fiestas religiosas que se celebran anualmente, la plataforma aprovechó resolver una duda que habita en muchas personas ¿Los religiosos son más o menos fieles a sus parejas?, ¿A caso la religión no les permite ser infieles?

Ante esos y otros cuestionamientos la plataforma tecnológica reveló que el 66 % de los infieles son creyentes. Esta podría ser una gran desilusión para quienes creían que la devoción a una divinidad alentaba a las personas a no traicionar a su pareja.

“Se podría suponer que los infieles no se identifican con ninguna religión ni tienen ningún tipo de brújula moral, pero nuestros datos revelan que muchos de nuestros miembros son de hecho muy devotos a su religión y que ésta hace poco para afectarla.” afirma Christoph Kraemer, director ejecutivo para Latinoamérica de Ashley Madison.

Los menos religiosos son más fieles (Foto: Captura)

El estudio basado en una encuesta hecha a más de 3,600 personas durante el 2021, también indica que para el 37 % las creencias religiosas son una parte importante o incluso el centro de sus vidas, y que tan solo el 17 % son ateos o agnósticos.

En términos de relaciones sexuales...

Católicos: La encuesta reveló que tienen una vida sexual más satisfactoria, ya que el 28% de ellos tiene sexo un par de veces a la semana con la pareja principal y el 17 % de ellos tiene sexo con su pareja de infidelidad al menos una vez a la semana.

Ateos y Agnósticos: Quienes forman parte de este grupo son más fieles, pues es un 26 % menos común que su cónyuge tenga aventuras extraoficiales. No obstante parecen tener menos actividad sexual que los católicos; de entre los infieles, solo el 17 % tendría sexo un par de veces a la semana con su pareja principal y el 10 % una vez a la semana con la pareja de aventura.

Protestantes y Anglicanos: La actividad sexual de ellos está en la media, pues el 21 % tiene sexo con su pareja principal un par de veces por semana mientras que con su pareja de aventura (13 %) tiene sexo al menos una vez a la semana.

Los religiosos son los más infieles (Foto: Terapia psicológicas online y presenciales)

Asimismo es más probable que un católico sea engañado, pues la infidelidad es menos común entre ateos/agnósticos (26%) y protestantes anglicanos (24%).

Por otro lado, la gran mayoría cree que las enseñanzas religiosas no reflejan la manera adecuada y realista su experiencia personal en temas como el matrimonio, infidelidad y sexualidad, aún así, eso no equivale a que consideren que toda su doctrina deba modernizarse, pero sí que se analice la prohibición sobre no tener sexo antes del matrimonio (51%) y que el matrimonio se considere un vínculo sagrado (54%).

Que los religiosos sean los más infieles no significa que no se arrepientan nunca, pues los datos recabados por Ashley Madison, indican que el 56% hace sus oraciones a diario, aunque solo el 16% lo hace para pedir que sean perdonados por ser infieles y el 13% son plegarias para mejorar su vida sexual.

“El adulterio es el único pecado mencionado dos veces en los Diez Mandamientos, y el 28% de nuestros miembros cree verdaderamente que la infidelidad es un acto pecaminoso. Casi la mitad de los que se sienten culpables después de encontrarse con una pareja creen que esos sentimientos se derivan directamente de lo que enseña su religión. Pero el 89% dice que ser infiel no ha influido en su devoción religiosa”, señaló el director ejecutivo de la app.

