WhatsApp: cómo saber cuántas veces han visto mis historias

WhatsApp permite ver quiénes han visto las historias (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Desde hace tiempo WhatsApp, propiedad de Meta, tiene la función de historias similar a la de Instagram y Facebook. Las también llamadas stories o estados son publicaciones de unos segundos de duración disponibles por 24 horas, debido a esta cualidad, es posible que algunos de los contactos estén interesados en verlas varias veces antes de que desaparezcan.

Si bien la plataforma de mensajería permite ver quiénes han visto las historias, a algunos usuarios les interesa saber cuántas veces han visto sus historias.

Para saber esto es necesario seguir dos sencillos pasos que tomarán unos segundos.

No obstante, es de subrayar que esta opción tiene algunas limitantes. La primera es que solo es posible saber cuántas veces han visto una historia si se tiene WhatsApp Plus y la segunda es que el otro contacto también debe tener WhatsApp Plus.

En caso de que se cumpla ese factor, solo basta con revisar las historias, es decir, ir a Estados, posteriormente Mi estado y finalmente seleccionar el ícono de un ojo que aparece en la parte posterior del menú para saber con precisión las veces que los contactos han mirado una historia.

Fotografía de un teléfono móvil con el logo de la aplicación tecnológica WhatsApp (Foto: EFE/Marcelo Sayão/Archivo)

Es de recordar que esta modalidad solo aparece en usuarios con WhatsApp Plus y quienes cuentan con la versión estándar solo pueden saber qué contactos se han tomado su tiempo para reproducir la historia.

Quiénes pueden ver las historias

Solo las personas cuyos números de teléfono estén almacenados en la libreta de contactos y que tengan su número de teléfono dentro de sus contactos pueden ver las actualizaciones de estado. Se puede elegir compartir las actualizaciones de estado con todos los contactos o solamente con algunos seleccionados, para ello se tienen que realizar algunos ajustes en la configuración.

Cambiar la privacidad de tus estados

- Tocar Estados.

En Android: Tocar Más opciones > Privacidad de estados.

En iPhone: Pulsar Privacidad.

- Seleccionar una de las siguientes opciones:

Imagen de archivo ilustrativa de una impresión 3D del logo de Whatsapp (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Mis contactos: Todos los contactos podrán ver las actualizaciones de estado.

Mis contactos, excepto…: Todos tus contactos podrán ver tus actualizaciones de estado, excepto aquellos que seleccionados.

Solo compartir con…: Solo podrán ver las actualizaciones de estado con los contactos que seleccionados.

Cabe recordar que los ajustes no se aplicarán en las historias ya publicadas y que solo serán de este modo después de que se apliquen los cambios de privacidad.

Compartir estados en otras plataformas

Una de las ideas principales de Meta es que haya unificación entre Instagram, Facebook y WhatsApp, para que los usuarios se sientan cómodos entre aplicaciones, dejando de lado situaciones engorrosas como buscar contactos o hacer la misma publicación en cada plataforma de forma manual. Gracias a esta ambición es que la compañía de Mark Zuckerberg ha añadido opciones como compartir stories en Instagram y Facebook desde la comodidad de un botón.

Imagen de referencia de WhatsApp instalado en un celular (Foto; Archivo)

A pesar de eso, cuando se comparte una historia en otro perfil asociado, WhatsApp no compartirá la información de la cuenta con Facebook ni con otras aplicaciones. Para compartir estados desde WhatsApp a otras aplicaciones se deben seguir los siguientes pasos:

- Tocar Estados.

- Crear una actualización de estado en: Android | iPhone

- Hay dos opciones para compartir el contenido en función de si se quiere compartir una actualización de estado nueva o una antigua:

Para compartir una nueva actualización de estado: En Mi estado, tocar Compartir. Se debe tener en cuenta que la opción Compartir desaparecerá si se pasa a otra pestaña.

Compartir actualizaciones de estado antiguas: Pulsar en Mi estado en el iPhone o tocar Más junto a Mi estado en Android. Luego, tocar Más junto a la actualización de estado que se quiere compartir y, después, presionar Compartir.

En la bandeja de destinos para compartir, seleccionar la aplicación con la que se desea compartir la actualización de estado. Con esto, la historia aparecerá inmediatamente en la plataforma seleccionada.

