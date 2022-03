Backup: cuáles son los errores más comunes al realizar copias de seguridad y cómo evitarlos

Es importante hacer un respaldo de la información de manera periódica (EFE/Ernesto Mastrascusa)

En materia de informática, la tecnología avanza pero hay una ley que no deja de estar vigente siempre: es importante hacer un backup periódico de toda la información.

Este paso es fundamental porque ayudará a la compañía o al usuario final recuperar material en caso de que su sistema se vea afectado por algún malware, como un ransomware que secuestra información, o bien cualquier otro tipo de error que implique el robo o extravío de información.

Para que un backup sea exitoso es necesario realizarlo de forma asidua y completa. Además, es importante guardar las copias realizadas en un lugar seguro. Si se hace más de una copia de respaldo, mejor aún. A continuación, alguno de los errores más habituales y cómo prevenirlos

1. Guardar las copias de seguridad en el mismo disco donde están los archivos originales

El objetivo de hacer un backup es lograr contar con material de respaldo en caso de que se pierda el original. Por eso no es buena idea almacenar la copia de seguridad en el mismo sitio donde están los archivos originales porque, de haber algún problema, se perdería todo al mismo tiempo. En caso de robo, extravío o daño, es importante contar con un back up almacenado en otro sitio, como por ejemplo un disco duro externo o en la nube.

2. No verificar el backup después de crearlo

Muchas veces los usuarios se olvidan de verificar que la copia de seguridad se haya realizado de manera adecuada. El respaldo puede tener errores o estar incompleto, por eso es necesario chequear el trabajo una vez finalizado el proceso.

3. Olvidarse de hacer back up de forma periódica

“Otro error común es no hacer backup de la información de forma frecuente, especialmente si trabajamos con archivos o proyectos que están en proceso y que reciben cambios de forma regular”, destacan desde WeLiveSecurity. Por eso, hay que establecer un tiempo determinado para hacer este proceso y respetarlo. Se puede automatizar la tarea, agendarlo para no olvidarse y luego, como siempre, verificar que el proceso haya sido realizado de forma adecuada.

Es importante cifrar la información que se almacena en la nube para evitar problemas de seguridad

4. Hacer backup solo de algunos archivos y no clasificar bien la información

Cuando se habla de hacer back up muchos usuarios sólo tienen en mente la información que guardan en las computadoras, pero lo cierto es que se deben respaldar los datos que se encuentran en todos los equipos: consolas de videojuegos, smartphones, tablets, etc. Si bien es cierto que mucha de esta información es compartida y está guardada y actualizada en la nube, a veces los datos que se almacenan no están completos.

Aquí hay dos cuestiones a tener en cuenta: primero fijarse que el servicio de back up en la nube esté bien configurado y sea lo más completo posible. Además, hay que configurar bien la seguridad del sistema. Luego se debe evaluar qué es lo que no se está almacenando en ese servicio y hacer un resguardo de dichos datos en un disco rígido, USB o en la nube. Y por último, verificar que la información esté bien clasificada para que no sea luego caótico recuperar los archivos deseados.

5. Descuidar los dispositivos donde se tienen almacenadas las copias

No sólo alcanza con hacer un respaldo adecuado sino que es importante también cuidar el dispositivo donde se haya hecho ese back up. Resulta esencial cuidar el USB o disco externo que se haya empleado porque si se daña o pierde, con ellos se extravía también toda la información que se haya respaldado lo cual puede implicar años y años de datos cruciales para el usuario.

Para evitar esto, se recomienda mantener los dispositivos con el back up guardados en lugares seguros, lejos de humedad, o fuentes excesivas de calor así como de cualquier otro factor externo que pudiera afectar su integridad.

6. Confiar que la copia de seguridad en la nube es segura

“Hace unos años, un hacker confirmó que utilizaba mensajes falsos (phishing) para robar contraseñas de servicios de almacenamiento en la nube y acceder a fotos de más de 100 celebridades, las cuales acabaron filtrándose en internet”, subrayan desde Kaspersky Lab. Para contrarrestar este problema es importante contar con una contraseña segura y única, así como activar el segundo factor de autenticación en los servicios en la nube.

Los especialistas también recomiendan utilizar el cifrado en las copias de seguridad para evitar que otros accedan a la información. Esto es especialmente importante con datos confidenciales, como documentos financieros, o identificaciones personales, como el pasaporte y la licencia de conducir.

SEGUIR LEYENDO: