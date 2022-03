YouTube trae reacciones con emojis en los videos

YouTube implementaría emojis y reacciones en sus videos. (foto: ComputerHoy)

YouTube está preparando una nueva actualización para brindar más opciones para sus consumidores. Y es que la plataforma de Google para compartir videos quiere incluir una nueva forma para indicar si un video le ‘encantó’ a un usuario, así como también si un video causó risa, prometiendo una forma mucho más sencilla para interactuar con el contenido de un creador: el uso de emojis en las reacciones.

Está muy claro que el buen comportamiento de las reacciones en otras opciones del mercado, especialmente en las redes sociales, motiva a las personas a usarlas para que los usuarios se sientan más cómodos y con menos esfuerzo cuando muestran algo. Y, por tanto, es bastante lógico que Youtube no quiera perder la pisada a su competencia, y de esta forma están probando su uso.

Cómo se implementarán las reacciones con emojis en YouTube

Pues, al contrario de lo que se pueda pensar, estas reacciones no se quedarán en la sección de comentarios, que desde hace tiempo es la forma más popular de criticar (para bien o mal) los vídeos.

La empresa, propiedad de Google, ha decidido que estarán en las mismas grabaciones a través de un menú desplegable. Como resultado, los usuarios podrán decidir usarlos en un punto específico del contenido que se está viendo y, lo que es más importante, todo se grabará de forma anónima (al menos por el momento).

¿Y qué tipos de emojis hay? Bueno, son los más comunes de usar. Algunos ejemplos son corazones; sorpresa; tristeza; e, incluso, se podrá dejar un signo de interrogación. El tipo y número del uso de estas reacciones cambiará según la empleabilidad que a los usuarios le den.

Reacciones en YouTube. (foto: YouTube)

Una novedad para espectadores y creadores de contenido

Esto, obviamente, además de beneficiar a los propios usuarios, que tienen más opciones de respuesta, también tiene resultados positivos para los propios creadores de contenido.

La razón es que pueden saber exactamente qué les gusta más o menos a los usuarios, sin tener que leer todas las reseñas para averiguarlo.

Ahora, YouTube ha anunciado que la capacidad de usar emojis en las reacciones se implementará en ciertos canales para conocer su impacto, y si los usuarios lo verán como algo positivo o no. Pero conociendo el gran uso que actualmente se le da a esta función en otras plataformas; sea Telegram, Instagram, Facebook y próximamente WhatsApp, lo normal es pensar que todo esto ha llegado para quedarse.

Próximamente WhatsApp añadirá reacciones en los mensajes. (Foto: Twitter)

Top 3 de los videos más vistos en la historia de YouTube

1. Baby Shark Dance

Contrario a lo que muchos podrían creer, ‘Despacito’ no es la que ocupa el primer lugar, sino una canción infantil que todos han escuchado por lo menos en una ocasión.

Esta versión en inglés nació de una canción de Corea del Sur y logró superar todo el contenido de YouTube contabilizando más de 10 millones de reproducciones.

2. ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee

En segundo lugar de encuentra “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Fue lanzada en 2017 y desde entonces ha sido un hit mundial, registrando hasta el momento más de 7.7 millones de reproducciones.

3. Johny Yes Papa The best Song for Children. LooLoo Kids

Nuevamente en el top de los videos más populares se cuela una canción infantil. Se trata de una canción de cuna en inglés que ha logrado sumar más de 6.2 millones de vistas en su canal de YouTube.

La melodía está acompañada por la animación de un bebé que también ha encantado a las personas.

SEGUIR LEYENDO