Alternativas a Tinder: 3 aplicaciones para tener una cita y encontrar pareja

App de citas. (foto: Insider Latam)

Internet se ha convertido en el medio preferido para buscar pareja y por eso muchos desarrolladores están creando aplicaciones especializadas para la sociedad.

Estas son tres recomendaciones de apps de citas, muchas gratuitas:

Stir

Hay toneladas de aplicaciones de citas en internet y muchas que se ocupan de encontrar pareja, pero muy pocas se enfocan en los padres y madres solteras.

Este es el espacio que ocupa Stir, para llamar la atención de quienes buscan pareja y no pensar “a ver en qué momento menciono que tengo hijos”.

Stir es una aplicación diseñada para ayudar a los padres solteros a conocer, chatear y salir con personas que también tienen hijos.

La aplicación Stir, disponible para la web, así como para iOS y Android, hace preguntas sobre personalidad y valores, luego muestra posibles coincidencias, siempre teniendo en cuenta los códigos postales proporcionados.

Dado que es difícil para las mamás y los papás solteros puedan coordinar los horarios, la app cuenta con una función llamada Stir Time que permite ver “el tiempo disponible” para ayudar a las parejas a encontrar el momento adecuado para una cita. El horario ocupado se puede mostrar en cada perfil.

Stir. (foto: TreceBits)

Hinge

Traducido como “bisagra”, esta app tiene como objetivo principal la formación de relaciones exitosas.

Por eso, es especial para aquellas personas que aún creen en el amor, pero que temen salir a buscarlo al mundo real, y prefieren tener una idea más o menos tácita de la persona con la que se encontrarán durante una cita.

A diferencia de la mayoría de apps de citas, esta cuenta con un sistema de deslizamiento vertical y no horizontal. Es decir, un usuario no ‘descarta’ al otro hacia la derecha o izquierda (según la app), sino que va enviando hacia arriba a una persona que, aunque no era de su gusto, tampoco era tan desastrosa como para ‘echarla’ a un lado de la pantalla.

Foto: Hinge

OkCupid

Todos saben que la mayoría de las personas que entran a una app de citas no llegan precisamente pensando en encontrar al amor de su vida; sería un engaño negar que las personas que buscan este tipo de plataformas lo hacen con el objetivo de terminar teniendo intimidad con alguien más.

Sin embargo, ¿no sería genial que la persona con la que se cruza cuente con gustos personales, sociales y hasta políticos iguales o similares a los suyos en lugar de solo tener un cuerpo o rostro bonito?

Precisamente esto es lo que ofrece OkCupid, una app que, aunque no solo se usa para poder ligar, ofrece este tipo de servicios, aunque con características un poco diferentes.

Dentro de su configuración, las personas pueden establecer un perfil de acuerdo con las problemáticas políticas y sociales actuales, y su respectiva postura o gusto frente a estas.

(Bloomberg / Andrew Harrer)

