Así es el robot taquero que rebana la carne como nunca antes visto

Fotos: IDM/OCompra.com

“El futuro es hoy, viejo”, o al menos eso dice un meme cuando hay escenas como esta: Un robot taquero que rebana finamente la carne de un trompo para que esta sea colocada al interior de unas tortillas, bolillo o lo que prefiera el comensal.

Se trata de un robot llamado Der Gerät, fabricado por la compañía alemana Aldakur RobotSystems, la cual automatizó el proceso de rebanar un trompo de carne. Su objetivo es que el personal no esté expuesto al calor directo y se puedan tomar porciones de carne directamente para su preparación, además de “garantizar un trabajo agradable e higiénico”.

Originalmente fue creado como un robot para kebab, un platillo turco que, igual a los tacos al pastor de México, usan un trompo para cocer la carne y posteriormente servirla.

En Alemania, supuestamente el kebab es una comida popular, de ahí que se las hayan ingeniado en crear el aparato automatizado. De acuerdo con la página oficial del robot hay de varios tamaños, uno está diseñado para un peso máximo de 160 kilos, aunque hay uno pequeñp de 60 kilos.

Robot taquero

“Para empezar, la cortadora de kebab automática prepara de manera independiente y confiable la carne de kebab en porciones para la venta. Gracias a su simple operación, ya no es necesario contratar personal para el corte conformado”, oferta la ficha del aparato.

No obstante, en las imágenes que han trascendido en Internet se puede observar que el robot para kebab, el cual bien podría usarse para tacos, es muy lento en hacer su trabajo. Los usuarios de redes sociales no han podido pasar por alto ese detalle.

“En mi punto de vista, simplemente un voto a los taqueros cada día me hacen feliz. Sin duda puede haber robots pero hay cosas que no se pueden reemplazar en definitiva”, señaló una usuaria en Twitter.

(Foto: Captura de pantalla/Der Gerät)

“Me imagino una modificación donde pones unas piñas arriba y una banda de tortillas abajo que capturen la cantidad perfecta de carne. La salsa sigue siendo manual a gusto del comensal”, señaló otro usuario de la red social.

Y es que en las imágenes se ve cómo el trompo va girando mientras la cuchilla sube y baja para rebanar la carne que cae en una bandeja, sin embargo, los mismos usuarios no han evitado comparar esta labor con la de un humano, asegurando que los taqueros, “hacen arte”.

“Disfruten la obra de arte”, señaló un usuario ante un video del robot taquero. Para hacer una comparativa compartió el video de un taquero humano que rápidamente rebana la carne que cae en la tortilla, y con un cálculo total, corta la piña que cae exactamente en su mano y sin necesidad de atraparla.

(Foto: Twitter)

“MAN vs THE MACHINE y 1 PIÑA”, bromeó otro usuario de Twitter ante la destreza del robot y la del taquero. “Hay cosas en las que la tecnología no debe meterse”, dijo otro.

Este robot de sensores inteligentes, integrados ópticamente, puede trabajar 24 horas al día, los 7 días a la semana sin descanso, y según los cálculos de la compañía, puede rebanar 300 kilos de comida al día. También es publicitado como higiénico y tiene un gasto reducido de hasta el 40% en gas.

Aunque se vende para quien sea que pueda pagarlo y transportarlo, por lo menos los comentarios de Internet señalan que prefieren a los taqueros de carne y hueso, quienes además de tener una gran destreza y velocidad al preparar tacos, son parte de la cultura local.

SEGUIR LEYENDO