Netflix cobrará más a los usuarios que comparten contraseñas

Si se desea compartir la contraseña de Netflix con personas ajenas a su hogar, los usuarios deberán deberá un extra. Este es el plan más reciente de la compañía, según Variety. De esta forma, el servicio de streaming planea acabar con el intercambio de contraseñas “ilegales” que tantos dolores de cabeza está causando a la plataforma.

Esto es lo que dice Netflix en sus términos de condiciones. En el documento, especifican que todo el contenido se considera para uso personal, no comercial y, por lo tanto, no debe compartirse con nadie que no sea miembro de su hogar.

“Durante la membresía de Netflix, le otorgamos un derecho limitado, no exclusivo e intransferible para acceder al servicio y al contenido de Netflix. Más allá de esto, no se le transferirá ningún otro derecho, título o interés. Usted acepta que no usará el servicio para presentaciones públicas”, explica Netflix en sus términos de uso.

Tres países iniciales para realizar este cambio radical en Netflix

Inicialmente, Netflix probará su nueva estrategia con usuarios de Chile, Costa Rica y Perú. Tal y como explica el mencionado medio, la plataforma permitirá a los suscriptores de su servicio compartir sus contraseñas con personas fuera de sus casas, “de forma sencilla y segura”, aunque también tendrán que pagar más para hacerlo. Así afirmó Chengyi Long, director de innovación de productos de Netflix.

Entonces Netflix habilitará una nueva función en las regiones mencionadas para “agregar miembros adicionales”. Estará disponible en los planes Estándar y Premium del servicio y permitirá agregar hasta dos usuarios adicionales que no viven en su hogar.

Estas personas tendrán sus propios inicios de sesión, recomendaciones y perfiles dentro de Netflix. Sin embargo, estas comodidades vienen con un aumento de precio. Según Variety, el costo adicional por nuevo usuario será de CLP 2.380 para Chile, USD$ 2,99 para Costa Rica y PEN S/. 7,9 para Perú.

Esta función estará disponible en las tres regiones durante las próximas semanas. Sin embargo, aún no se sabe si eventualmente se expandirá fuera de estas regiones durante el período de prueba.

Netflix menciona que esta práctica le impide crear contenido

En Netflix no se conforman con la costumbre de compartir las contraseñas de los usuarios con personas ajenas al núcleo de su hogar. “Siempre hemos facilitado que las personas que viven juntas compartan su cuenta de Netflix, con características como perfiles separados y múltiples streams en nuestros planes Estándar y Premium”. dijo Long en un comunicado privado. Sin embargo, cree que estas prácticas han llevado a los usuarios a malinterpretar el propósito de esta función.

“Aunque han sido muy populares, también han creado cierta confusión sobre cuándo y cómo se puede compartir Netflix. Como resultado, las cuentas se están compartiendo entre los hogares, lo que afecta a nuestra capacidad de invertir en nuevas y excelentes películas y programas de televisión para nuestros miembros”, mencionó Chengyi Long.

Netflix apuesta por esta nueva medida, pero no parece ser definitiva

Durante las próximas semanas, los usuarios de Netflix en cualquiera de estos tres mercados recibirán una notificación. En este documento, la empresa notificará a los clientes que comparten sus contraseñas sobre la nueva función.

En caso de que alguien decida compartir su información de inicio de sesión por primera vez después de configurar la función, Netflix puede solicitar a los usuarios que verifiquen su cuenta. Este proceso se realizará a través de un código de verificación.

Sin embargo, no se sabe si los cambios serán permanentes. Long comentó en su publicación: “estaremos trabajando para entender la utilidad de estas dos funciones para los suscriptores en estos tres países antes de hacer cambios en cualquier otra parte del mundo”. Debido a esto, según el resultado, se podría ver una implementación importante de la nueva función, o una pausa definitiva.

