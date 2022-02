Cómo evitar noticias falsas en redes sociales sobre la tensión entre Rusia y Ucrania

Noticias falsas en redes sociales e internet. (foto: Shutterstock)

Cada día se pueden enviar cientos o miles de mensajes a través de WhatsApp, Telegram u otras aplicaciones de mensajería instantánea; como también, el contenido se publica en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. En las últimas horas ha aumentado el número de publicaciones sobre el ataque de Rusia a Ucrania, pero es importante permanecer atentos y no creer en las famosas ‘Fake News’.

Se cree en principio que la información que uno recibe de sus contactos es cierta, pero no siempre es así. Pere Masip, profesor de la Diplomatura Blanquerna en Ciencias de la Comunicación, egresado de la Universidad Ramón Llull en Barcelona, España, explica: “evitar la desinformación no es fácil, porque muchas veces no somos conscientes de que los contenidos nos llegan a través de las redes sociales o los contactos que compartimos en WhatsApp son falsos”.

Enfatizó que, ante esta realidad, las personas no toman medidas de “protección”, porque no son conscientes de que uno realmente las necesita. “Además, las personas tendemos a creer que la desinformación engaña a otros, pero no a nosotros mismos. Nos sentimos protegidos ante los bulos”, expone Masip.

El profesor recomienda aplicar el sentido común, no creerse todo aquello que se ve en redes sociales; sobre todo fotos, ya que con la tecnología de hoy en día se puede editar muy fácilmente las imágenes y difundir información falsa o fuera de contexto.

Qué son y cómo funcionan las noticias falsas o fake news

El término cobró relevancia durante las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016, cuando los periodistas comenzaron a notar una serie de historias inventadas que se habían vuelto virales en Internet, y redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter.

Las personas tienden a ver información errónea que desafía sus creencias e ideologías, y a aceptar información que se alinea con la forma de pensar de uno. Los títulos suelen ser sensacionalistas y a veces incluso ofensivos.

Tienen un objetivo claro: crear una respuesta emocional que inspire a las personas a compartir la nota tantas veces como sea posible por las redes sociales y aplicaciones de mensajeria instantánea.

Fake News en Twitter. (foto: 20Minutos)

Cuáles pueden ser las consecuencias de compartir información falsa

Ser críticos con la información definitivamente es lo más complejo y requiere tiempo. Para que esto sea posible hay que promover una actitud crítica con los medios y las redes sociales, así como reivindicar la necesidad de medios plurales y una información equilibrada.

Siempre que hay momentos de crisis o de cambio, la desinformación aumenta porque hay más gente, empresas, gobiernos, partidos políticos con intereses particulares que creen que pueden sacar algún tipo de beneficio.

Asimismo, Martina López, especialista en Seguridad Informática del Laboratorio ESET Latinoamérica, explicó que “muchas informaciones falsas tienen motivaciones. Desde monetizar al medio gracias a las visitas que puedan recibir estas noticias, o incluso cibercrimen; donde también pueden haber links maliciosos, o archivos de descarga que puedan infectar dispositivos.

Cibercrimen. (foto: MuyComputer)

Seis claves para prevenir ser víctima de noticias falsas en las redes sociales e internet

1. Verificar las fuentes de información

Como norma general, antes de leer cualquier noticia en Internet, es importante comprobar que la fuente de información proviene de una organización reconocida y de confianza. Para ello, se debe tener en cuenta si la dirección del sitio web (URL) es legítima.

Si visita un sitio web con una dirección que termina en “.co” o “.su”, puede sospechar que es falso.

Es por ello que el usuario debe actuar rápidamente para verificar que está visitando infobae.com (verdadero) en lugar de infobae.com.co (falso). También puede consultar la guía del sitio Snopes, que enumera los sitios (y anuncios) falsos más comunes.

Fake news. (foto: Gestión)

2. Identificar si se aplicó la pirámide invertida en la noticia

Es decir, siempre mencionar la noticia de primera, para que la audiencia se enganche con la información que se está brindado al publico.

Luego, para el desarrollo de la noticia, se deben haber responder las 5 preguntas principales para estar informado (¿qué? ¿quién? ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? ¿por qué?).

Al final, la noticia siempre debería compartir detalles relevantes que pueden soportar la información expuesta.

Pirámide invertida. (foto: Refinería Web)

3. Títular y texto de la noticia

“Si un título parece demasiado absurdo o por lo contrario, totalmente increíble, debe sospechar que se trata de información errónea”, según Martina Lopez y agrega “se pueden ver imágenes que no se relacionan con las fechaso el título totalmente espectacular”.

Por lo tanto, los titulares muy alarmantes o inciertos son una de las principales armas utilizadas por los creadores de noticias falsas. ¿Cómo saber si la noticia es real? Se debe tomar en cuenta lo siguiente:

- Un autor legítimo (buscar su nombre en Google, o al final del artículo).

- Fecha de publicación.

- Citas textuales de entrevistados significativos.

También puede confirmar si esta noticia es legítima visitando medios conocidos.

Y antes de compartirlo con otros, leer el artículo desde el comienzo hasta la última letra del mismo. A veces, las noticias parecen legítimas hasta que se llega a cierto punto y descubre que no tiene sentido.

Titular falso en noticia. (foto: OSI)

4. Facebook, Twitter, Instagram u otra red social

Se difunde mucha información errónea en estas redes sociales; en parte porque facilita ver, leer o consumir lo que los contactos o seres queridos publican o comparten con su círculo.

Si una historia que ha visto en el sector de noticias de Facebook, Instagram o Twitter, e incluso en las Historias, es falsa o inapropiada, puede denunciar la cuenta.

En las mencionadas redes sociales, siempre se le brindarán diferentes opciones, entre ellas: “ocultar información”; para evitar dicha publicación en el futuro, o “denunciar publicación”.

Si se elige la segunda opción, se abrirá un cuadro donde podrá elegir entre varias opciones como: “Es aburrido o no es interesante”, “Creo que no debería estar en Facebook/Twitter/Instagram” o “Es spam”.

Noticia falsa en Facebook. (foto: GMEDIA)

5. WhatsApp, Telegram o cualquier otra app de mensajería instantánea

En aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram, se debe tener cuidado de no dejarse engañar y reenviar ciertas fotos, videos, memes o mensajes a sus amigos que parecen reales pero en realidad son falsos.

Estos mensajes pueden tener la forma de logotipos, chistes, videos, audio e incluso collages.

Intente verificar la autenticidad de esta información antes de tomarla en serio o compartirla con su red de contactos.

Noticia falsa en WhatsApp. (foto: as.com)

6. Consultar la veracidad de las noticias

Existen varios sitios web dedicados únicamente a investigar noticias dudosas que circulan por la red. Aunque son herramientas de comunicación, están hechas para que las lea el público en general.

Sitios como FactCheck, Snopes, Politifact y Fact Checker (del Washington Post). Si visita estos sitios, puede buscar información por tema o marcar una historia para investigar. Por ejemplo, Snopes publica las 50 historias más solicitadas.

Y si visita este enlace de Detector de mentiras, puede pedirle que investiguen la autenticidad de la información que sospecha.

Detector de noticias falsas. (foto: Detector de mentiras)

