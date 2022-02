Spotify en el ojo del huracán: ahora se habla de música antivacunas

Spotify sigue en el ojo del huracán (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Ilustration)

Spotify sigue en el ojo del huracán. Aunque la polémica inició con los podcast antivacuna de Joe Rogan, la cadena de eventos desafortunados continúa, pues ahora las listas de reproducción con música que empuja a los oyentes a no vacunarse contra COVID-19 van en aumento.

Es de recordar que a causa de los podcast de Rogan, algunos artistas retiraron su música de Spotify, asegurando que no apoyarían una plataforma que le da voz a quienes promueven ideas erróneas que afectan a la sociedad en un momento tan delicado como la pandemia.

Aunque las cosas se calmaron, principalmente porque la directora de contenidos de Spotify, Dawn Ostroff, dijo a anunciantes en una conferencia que la reacción en torno al popular podcast había sido una “verdadera experiencia de aprendizaje”, los animos se reavivaron luego de que The Guardian informara que varias listas de reproducción empujaron a los escuchas de Spotify a escuchar música antivacunas.

Las canciones “animan a las personas a no vacunarse y dicen que quienes lo hacen son ‘esclavos’, ‘ovejas’ y víctimas de Satanás”, dice la publicación. “Otros llaman a un levantamiento, instando a los oyentes a ‘luchar por su vida’”.

Foto ilustrativa del perfil de Joe Rogan en Spotify (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/)

El contenido no tiene alguna advertencia, pues muchas de las canciones son fáciles de encontrar al utilizar las palabras de búsqueda: “vacuna” y “cubrebocas” o “mask” que en español significa “mascarilla”. Según The Verge cuando un usuario escuchó una de estas canciones recibió una lista de reproducción “que lo dirigía a canciones aún más extremas”.

“De las 50 canciones en esa lista de reproducción, 19 incluían referencias explícitas a información errónea contra la vacuna y COVID-19, incluidas afirmaciones de que la vacuna se está utilizando para colocar microchips en las personas”.

Según Spotify, tras la publicación de The Guardian, eliminó esa música, pues el consolidado medio estadounidense dijo que las puestas promovían “contenido peligroso, falso o engañoso sobre COVID-19 que podría amenazar la salud pública”.

La situación nuevamente a puesto en tela de juicio a Spotify, debido a que, luego de lo ocurrido con Rogan detectó más de 20 mil episodios con declaraciones sobre el COVID-19 que eliminó, pero sus algoritmos o métodos de moderación no le ayudaron a detectar las canciones que tienen el mismo enfoque.

Spotify logo (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

“No tenemos idea de cómo funciona la moderación de Spotify, y la compañía no parece interesada en compartir, por lo que, por ahora, su principal línea de defensa parece ser los informes de los medios. Eso no es bueno para una empresa cuyas ambiciones son convertirse en el próximo YouTube y reclutar decenas de millones de podcasters para su plataforma”, criticó The Verge.

En ese sentido, preocupa el trabajo que realiza Spotify para encontrar y bloquear cualquier contenido que pudiera ser inapropiado para las audiencias. En el caso de la música, el algoritmo de promoción para escuchar relacionados ha interesado porque el software amplía el contenido, lo cual no ocurre hasta ahora con los podcast.

Es decir, una canción antivacunas tienen un alcance mayor que los podcast del mismo tema, aún cuando se traten de podcasters famosos como Rogan, estos ya no son amplificados a públicos potenciales.

Cabe recordar que a inicios de febrero Rogan se disculpó y Spotify dijo que añadiría un aviso de contenido a cualquier episodio del podcast en su plataforma en el que se hablara del virus (lo que no ocurre con la música).

