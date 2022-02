Nueva polémica para Spotify y Joe Rogan; desaparecieron varios podcast sin motivo

Joe Rogan y Spotify siguen en medio de la polémica (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Entre tanta polémica por el podcast supuestamente desinformativo en temas de COVID-19 de Joe Rogan en Spotify, este 5 de febrero la plataforma sigue sin ofrecer un comunicado sobre los “episodios perdidos” de este fin de semana.

Y es que cerca de 70 podcast de Joe Rogan desaparecieron misteriosamente de Spotify este viernes, según lo detectó JREMissing.com, una herramienta web que rastrea los episodios faltantes.

Aunque Spotify no ha dicho nada, el influencer publicó en su cuenta de Instagram un video de casi 6 minutos en donde se disculpa y explica que usó la palabra con “n” al narrar una historia en su pasado podcast llamado “algo racista para decir” (“a racist thing to say”).

“Sé que para la mayoría de las personas, no existe un contexto en el que a una persona blanca se le permita decir esa palabra, no importa públicamente en un podcast, y ahora estoy de acuerdo con eso”, dijo Rogan. “En lugar de decir la palabra N, solo diría la palabra. Pensé que mientras estuviera en contexto, la gente entendería lo que estaba haciendo”.

Joe Rogan a la derecha siendo entrevistado en un evento de la UFC (Foto: Troy Taormina-USA TODAY Sports)

Aseguró que en redes sociales hicieron un video donde juntan varios clips fuera de contexto de cosas que ha dicho en su carrera, haciendo parecer que está hablando de algo muy malo “incluso” para él.

Esto se sumaría a la polémica que ha enfrentado en las últimas semanas por presuntamente estar desinformando a sus escuchas con datos no verificados de COVID-19. No obstante, aún no hay una explicación clara que conecte eso con los episodios faltantes ni parece haber un vínculo entre lo que acaba de ocurrir.

Antecedentes del polémico caso

El pasado 26 de enero la música de Neil Young fue retirada de Spotify después de que amenazó con salir de la plataforma si ésta no dejaba de emitir el popular podcast del presentador Joe Rogan, por difundir falsedades sobre el COVID-19 y las vacunas contra la enfermedad.

“Spotify se ha convertido en el hogar de peligrosa desinformación sobre la COVID. Mentiras vendidas por dinero”, denunció Young, que animó a otros músicos a distanciarse de la plataforma.

Neil Young ya no se encuentra en la música de Spotify (Foto: Archivo)

El autor de “Harvest” había lanzado esta semana un ultimátum, exigiendo la retirada de su música si Spotify seguía emitiendo “The Joe Rogan Experience”, el que está considerado como el pódcast más popular de Estados Unidos.

Este programa, que se ofrece en exclusiva en esta plataforma después de que Spotify fichase en 2020 a Rogan por 100 millones de dólares, ha sido criticado repetidamente por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse.

Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias. Según Young, tras leer ese escrito decidió que no podía seguir apoyando a la plataforma de streaming.

compañía estaba en proceso de eliminar las canciones de Young de su servicio. “Lamentamos la decisión de Neil de retirar su música de Spotify, pero esperamos poder darle la bienvenida de vuelta pronto”, dijo el portavoz a The Wall Street Journal y The Hollywood Reporter.

El logo de Spotify en una pantalla en el parqué de la Bolsa de Nueva York (Foto: REUTERS/Brendan McDermid)

No obstante, días después Spotify anunció que comenzaría a orientar a los usuarios de podcasts que discuten el COVID-19.

En un mensaje enviado el domingo, el director general de Spotify, Daniel Ek, esbozó reglas más transparentes para la plataforma, luego de las críticas de Young, quien retiró su música de Spotify después de que esta rechazó eliminar unos episodios del podcast “The Joe Rogan Experience”.

“Personalmente, hay muchos individuos y opiniones en Spotify con las que no estoy de acuerdo, en lo absoluto”, escribió Ek. “Para mí es importante que no asumamos la postura de censurar contenidos al mismo tiempo que garantizamos que haya reglas en vigor y consecuencias para aquellos que las violen”.

