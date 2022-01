Whatsapp permitirá escuchar audios en segundo plano

Foto de archivo. | Crédito: Whatsapp

La posibilidad de enviar notas de voz por Whatsapp es sin duda de las herramientas más utilizadas dentro de la aplicación, como reflejo de ello, la compañía propiedad de Meta ha trabajado en traer nuevas funciones como escuchar los audios antes de enviarlos o cambiar la velocidad de reproducción, y, como otra mejora muy solicitada por los usuarios, todo parece indicar que el servicio de mensajería instantánea permitirá reproducir notas en segundo plano dentro de la propia aplicación.

La noticia fue confirmada por el portal WaBetaInfo, el cual accedió a detalles de la última versión beta de la aplicación, donde encontraron un reproductor global que permitiría escuchar audios incluso desde otro chat. En la actualidad, si una persona está escuchando una nota de voz y cambia a otro chat o se sale, esta parará; sin embargo, con la nueva herramienta, aparecería un nuevo reproductor en la parte superior que permitiría continuar la escucha de los mensajes de audio.

🔊 #WhatsApp está trabajando en una nueva función para poder reproducir las notas de voz en segundo plano dentro de la propia aplicación, según ha destacado el portal @Wabetainfo, quien ha accedido a los detalles de la última beta de la app para @Android. pic.twitter.com/s4FapYZPI0 — RevoluTegPlus (@revoluteg) January 11, 2022

Al parecer, la funcionalidad ya estaría disponible para algunos desarrolladores de Whatsapp en iOS con la versión 22.1.72, y además, estaría siendo desarrollado para la beta 2.22.3.1 de android.

Según indican las imágenes extraídas por el medio especializado en Whatsapp, el nuevo reproductor constaría de un ícono con la foto de perfil de la persona que envía el audio y tres botones con la finalidad de pausas, reanudar o finalmente descartar el audio.

Lo que no está claro es si este reproductor se mantendrá solo en las conversaciones o permanecerá una vez se salga de la aplicación, aunque lo más seguro es que no sea así pues la aplicación ya permite seguir escuchando notas de voz fuera de la aplicación incorporando otra herramienta en el área de notificaciones, aunque dicha función no tendría el botón de descartar la nota de voz que propone la nueva actualización, pues solo basta con deslizar hacia la derecha para descartar el audio.

WhatsApp planea agregar nuevos criterios de búsqueda para los chats no leídos

Con el paso de los años, se ha hecho cada vez más evidente la necesidad de que WhatsApp cuente con un buscador eficiente que le permita a sus usuarios encontrar cualquier mensaje enviado o recibido a lo largo del tiempo.

Por lo tanto, los motores de búsqueda necesitan más mejoras, especialmente porque la propia empresa quiere que la aplicación de mensajería se convierta en una plataforma de ventas de primer nivel.

WhatsApp Business, además, tiene la particularidad de que las empresas y negocios que lo utilicen estarán expuestos a multitud de usuarios que, en la mayoría de los casos, no estarán registrados en su agenda, por lo que es más importante tener un buscador exclusivo para llegar a esos chats que de repente resultan ser adecuados para una solicitud potencial.

WABetaInfo encontró en las versiones beta de iPhone un nuevo conjunto de criterios al seleccionar una conversación en la que puede encontrar todo tipo de mensajes; sean mensajes de texto, imágenes, videos, notas de voz o archivos adjuntos.

De esta forma se filtra más la opción de llegar a diversos mensajes y así contar con la posibilidad de encontrar lo que se busca en menos tiempo.

Lo que ha hecho WhatsApp Business es agregar tres filtros para encontrar cualquier tipo de contenido (como los mencionados anteriormente) en los chats del usuario que esté dentro de la agenda del celular, que no se tenga registrado a un contacto concreto e incluso, que estos chats aún no hayan sido abiertos.

Todo, con la idea de que no se escape una pregunta importante para responder a un cliente potencial que quiera comprar el producto que la empresa ofrece.

