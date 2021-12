Ahora podrá incorporar intérprete de señas a las videollamadas con la tablet de Meta

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/John Sibley

Las videollamadas se han convertido en un eje fundamental durante la pandemia; no obstante estas también se han tenido que adaptar para ser accesibles con personas con capacidades diferentes, en este caso, las personas con dificultades de audición han tenido que echar mano de algunas ayudas y opciones que estos servicios de videollamadas han desarrollado.

Actualmente, servicios de videoconferencias o mensajería como Zoom ofrecen opciones de subtitulado automático; aún así, no son del todo precisos pues muchas de estas palabras pueden quedar mal escritas o simplemente no son detectadas, para solucionar eso, el servicio de videollamadas de Meta ‘Facebook Portal’ ha logrado una alianza con ZP Better Together para disponer de interpretes de lengua de señas para comunicaciones en inglés y en español.

Para poder hacer uso de este servicio, los usuarios deberán disponer del dispositivo para hacer videollamadas de Meta, ‘Facebook Portal’. Consiste en una pantalla de 10 pulgadas y una cámara, existe otro modelo con una pantalla de 14 pulgadas que tiene la capacidad de girar y hacer zoom, y existe otro modelo que permite conectarse a un televisor para emplear este como pantalla.

Con este servicio en su poder, los usuarios con dificultades auditivas podrán disponer de un intérprete de lengua de señas al momento de la llamada, este servicio tendrá una disponibilidad completa de las 24 horas los 7 días de la semana, que traducirá los signos en inglés o español y de igual manera, traducirá las señas para el interlocutor.

ZP Better Together es una empresa tecnológica especializada en soluciones que facilitan la comunicación de personas con dificultades auditivas, a partir de la alianza con Meta es que se generará este servicio, por lo que los usuarios también deberán estar registrados en ZP.

Hasta el momento, la funcionalidad solo está disponible para Estados Unidos. Adicional a lo anterior, la alianza de Meta apunta a ampliar su oferta de servicios, pues en los últimos meses se ha enfocado en ampliar su catálogo de productos y funciones.

Las gafas de Meta con las que puede enviar mensajes de Messenger

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Andrew Kelly

En septiembre de este año Meta y Ray-Ban anunciaban su colaboración para traer a la vida una especie de gafas inteligentes que además de ser unas gafas con un aspecto característico del estilo de Luxxotica (dueños de Ray-Ban), incorpora una serie de funciones que pueden llegar a ser útiles para quienes busquen algo más que un accesorio.

‘Ray-Ban Stories’ es el nombre con el que se ha presentado este producto, y aunque está en el mercado estadounidense hace unos meses, una actualización de software permitirá que estas lean y envíen mensajes de Messenger, así como realizar llamadas por medio de dicha aplicación.

Además de lo anterior, la nueva incorporación de funciones de Meta ahora permite que a través de estas gafas que funcionan como auriculares pueda cambiar, pausar y reanudar canciones y podcast utilizando comandos de voz, para lograrlo, los usuarios deberán decir ‘Hola Facebook’ seguido de la orden que se le quiera dar, otro de los añadidos es que a partir de estos comandos de voz también se permitirá ajustar el volumen de las canciones.

Toda esta nueva actualización se habilitará a través de la aplicación ‘Facebook View’, diseñada para estas gafas, y se espera que dichos cambios se apliquen pronto en todas las personas que tengan estas gafas, además de prometer agregar nuevas funciones el año siguiente.

