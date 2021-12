Google lanzó una campaña interna para que todos sus empleados se vacunen contra el COVID-19

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Paresh Dave

Con el fin de promover el retorno paulatino a las oficinas y a la vez cuidarse del Covid-19, los directivos del gigante tecnológico enviaron una carta a sus empleados para anunciar que deberán vacunarse o de lo contrario podrían dejar de recibir su paga y eventualmente ser despedidos.

Aunque la medida puede sonar severa, los empleados tendrán un plazo considerable para hacer efectiva la inmunización, pues en el comunicado se les daba hasta la pasada fecha del 3 de diciembre para declarar su estado de vacunación y cargar la documentación correspondiente para comprobar dicho estado, además de esto, los empleados tenían la posibilidad de solicitar una excención médica o religiosa a esta medida.

Después de la fecha pactada, Google comenzó a contactar a sus empleados que no hayan actualizado su estado de vacunación y a aquellos que no se hayan vacunado y por último a aquellos cuya excensión haya sido denegada.

Después de este tiempo de contacto, quienes no hayan cumplido con la vacunación antes del 18 de enero, fecha límite para hacerlo, recibirán una “licencia pagada” de 30 días; sin embargo, si pasado ese tiempo el empleado aún no ha completado su esquema de inmunización, la compañía podrá otorgarles una “licencia no remunerada” de hasta por seis meses para finalizar en última instancia con el retiro del empleado.

Actualmente Google planea que para el 2022 su equipo más de 150.000 empleados vaya por lo menos tres días a la semana, además, instó a su fuerza de trabajo para que se vacunara argumentando la amplia disponibilidad para poder llevar esto a cabo.

Google no es la única empresa que va en esa línea, pues la propia administración de Biden había ordenado a las empresas estadounidenses con 100 o más empleados que tomaran medidas para asegurarse que sus trabajadores estuvieran totalmente vacunados y también que se sometieran a pruebas periódicas de detección de Covid-19 antes del 18 enero (fecha límite que Google también ha establecido); sin embargo, dicha orden presidencial había sido suspendida a principios de noviembre por un tribunal federal; sin embargo, Google indicó que tratará de seguir esa orden.

Ante las medidas tomadas por Google algunos empleados de la compañía decidieron firmar y distribuir a finales de noviembre un manifiesto que se opone a la exigencia de la empresa, puesto que la vacunación también se aplicaría todos los empleados, incluyendo los que trabajan de manera 100% remota.

Frente a esta protesta, Google abre la puerta para aquellos que no deciden vacunarse, pues invita a sus trabajadores a “explorar” si existen roles dentro de la compañía que no entren en conflicto con este mandato, además, insistió que aquellos que cumplan una serie de requisitos podrán solicitar una excensión médica o religiosa siempre y cuando esta se pueda comprobar.

El CEO de la compañía, Sundar Pichai había anunciado en julio que la empresa iba a requerir de la vacunación de sus empleados, pues el plan era reabrir en enero; no obstante, debido a las preocupaciones sobre el aumento del número de infecciones, la empresa anunció que no exigiría aún el regreso de sus empleados, pero invitó a sus trabajadores a regresar “donde las condiciones permitan volver a conectarse con colegas en persona y comenzar a recuperar la memoria muscular de estar en la oficina con más regularidad”.

Dentro del memorando enviado por las directivas de Google, también se indica que los empleados que sean asignados con una licencia no remunerada podrán conservar los beneficios que la empresa ofrece durante 92 días, si después de cumplidos seis meses no cumplen con el mandato “su empleo en Google terminará”.

