PlayStation Plus será gratis el 18 y 19 de diciembre, así puede acceder

Sin duda, una de las grandes ventajas de las consolas de Sony es la posibilidad de suscribirse al servicio PlayStation Plus. Si lo hacemos, tendremos acceso a descuentos exclusivos en PlayStation Store, la posibilidad de guardar en la nube y lo más importante: la posibilidad de jugar online.

La empresa japonesa anunció una oferta gratuita de PlayStation Plus el próximo fin de semana, por lo que puede jugar ilimitadamente si tiene una PlayStation 5 o PlayStation 4.

Esta es una promoción simple y no le afectará si ya se encuentra suscrito en PlayStation Plus. Pero si aún no ha pagado esa suscripción, el fin de semana es un buen momento para poder probarlo sin compromiso y luego decidir si le convence.

PlayStation Plus es una suscripción para jugar en línea en la consola de Sony. Si ha comprado o planea comprar una de estas consolas, podrá tener muchos juegos sin ningún problema y sin pagar extra, a menos que desee utilizar las funciones multijugador de estas consolas.

El precio normal de PS Plus en Latinoamérica es de 39.99 dólares por año, 16.99 dólares por 3 meses y 6.99 dólares por un mes. Ahora mismo lo han reducido al 50 %. Si no está pagando por esta suscripción y desea saber cómo es la experiencia de juego en línea, puede aprovechar esta promoción.

Sony permitirá que todos los usuarios de PS5 y PS4 utilicen las funciones multijugador de PlayStation Plus de forma gratuita. La promoción del juego comienza este sábado 18 de diciembre y finalizará el domingo 19 a las 11:59 p.m . independiente del horario del país en que se encuentre.

Juegos como Call of Duty: Vanguard, Minecraft, Grand Theft Auto Online y FIFA 22 requieren una suscripción para reproducir contenido que requiere una conexión a Internet. No obstante, durante el período gratuito, podrá acceder sin restricciones de ningún tipo. Por supuesto, debe ser propietario de los juegos en caso quiera aprovechar la promoción.

Para poder aprovechar esta jornada necesita cumplir con tres requisitos, que serán detallados a continuación:

- Debe tener una conexión a Internet y tener la consola conectada, preferiblemente con un cable de internet que vaya directo al router de su hogar.

- Necesita tener una cuenta de PlayStation Network. Si no cuenta con una, puede registrarse en playstation.com.

- Su cuenta de PlayStation Network debe ser la asociada a la consola.

Y listo, con su cuenta de PlayStation Network activada en tu consola, el 18 y 19 de diciembre tendrá toda la libertad para jugar online para disfrutar la experiencia de PS Plus. Ahora, si tiene un juego con funciones en línea como FIFA o cualquier otro, puede usarla para jugar en Internet con otras personas.

