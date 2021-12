Llega nuevo torneo de la Copa Libertadores en FIFA 22 y empieza el otro año

Fifa 22 y Conmebol. (foto: Conmebol)

Electronic Arts y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) han anunciado el regreso de la FIFA 22 eLibtadores Cup, torneo que comenzará el 15 de enero y ha comenzado el registro público de todos los jugadores en el área del torneo.

El éxito de la competencia sudamericana en el marco de los EA SPORTS FIFA 22 Global Series ofrecerá a los gamers y fanáticos una forma única y especial de conectarse con la CONMEBOL Libertadores a través de la competencia de deportes electrónicos. El torneo de clubes más grande de Sudamérica, CONMEBOL Libertadores, ahora también está disponible en EA SPORTS FIFA 22 Ultimate Team.

“EA SPORTS continúa brindando una excelente y auténtica manera para que los fanáticos del fútbol sudamericano se involucren con el deporte, mejorando su afinidad y conocimiento del juego”, mencionó Juan Emilio Roa, director Comercial y de Marketing de CONMEBOL.

Qué es el torneo CONMEBOL eLibertadores

La competición está organizada precisamente por la Confederación Sudamericana de Fútbol en colaboración con la productora de videojuegos EA Sports. Este torneo amplía el alcance de la competencia anual EA SPORTS FIFA 21 Global Series y ofrece a los mejores jugadores, así como a los fanáticos del fútbol sudamericano, una nueva forma de involucrarse en el deporte.

La CONMEBOL eLibtadores se llevará a cabo íntegramente en Internet, con jugadores desde sus hogares compitiendo por el premio valorado en 100 mil dólares.

“Como organización líder, la CONMEBOL busca acercar la experiencia del mejor fútbol del mundo a todos los públicos, en todas las modalidades. La eLibertadores es una oportunidad única para que los jugadores, principalmente de Sudamérica, pero también de todo el mundo, disfruten de estar en primera fila en uno de los eventos de deportes electrónicos más emocionantes del mundo”, explicó Roa.

La CONMEBOL eLibertadores es la última incorporación al EA SPORTS FIFA 21 Global Series, una competencia global que abarca seis regiones (Europa, América del Norte, América del Sur, Oceanía, Asia Oriental, Asia Occidental y Sudáfrica).

Asimismo, la CONMEBOL eLibertadores acoge a jugadores de los 10 países cuyas asociaciones componen la Confederación Sudamericana de Fútbol; es decir Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

Cómo participar en la Copa eLibertadores

La competencia se jugará en PlayStation 5 y comenzará con las eliminatorias el 15 y 16 de enero, así como el 29 y 30 del mismo mes. Los jugadores elegibles regresarán el 19 y 20 de marzo para la final donde uno de ellos será coronado campeón.

“Nuestro objetivo como EA SPORTS es aprovechar el poder del fútbol y utilizar el entretenimiento de los esports para conectar a los fanáticos del fútbol con el juego que aman”, explicó Sam Turkbas, comisionado de juegos competitivos de EA SPORTS FIFA y agregó “en asociación con CONMEBOL, estamos encantados de ver la competencia CONMEBOL eLibertadores en PlayStation 5″.

El evento está abierto solo para jugadores sudamericanos y ya puede registrarse aquí. La competición se desarrollará en tres fases:

La primera etapa será eliminatoria , los mejores jugadores avanzarán a la segunda ronda.

La segunda etapa verá la clasificación de los mejores oponentes sudamericanos y se llevará a cabo en un formato de eliminatorias de dobles suizo, y los ocho mejores equipos se clasificarán para la final.

La final es la tercera y última etapa del certamen de la CONMEBOL eLibtadores.

CONMEBOL eLibertadores. (foto: EA)

Acerca de Electronic Arts

Electronic Arts es una de las más grandes distribuidoras y desarrolladoras del videojuego, así como un gigante con ingresos de 5,15 miles de millones de dólares durante 2021. Pensar en el mundo del videojuego sin Electronic Arts sería imposible. Esta compañía tiene un abanico de estudios donde están Respawn, DICE, Bioware, PopCap y EA Sports, por mencionar algunos.

En la actualidad, esta compañía cuenta con 300 millones de jugadores registrados. En su catálogo ofrece juegos como The Sims, Madden NFL, FIFA, Battlefield, Need for Speed, Plants vs Zombies, Dead Space, Dragon Age, Mass Effect, Apex Legends, Anthem y mucho más.

Es una empresa de tal magnitud que tiene oficinas en Japón, Canadá, Inglaterra y España.

Fifa 22. (foto: GamingOn)

SEGUIR LEYENDO: