Amazon Music anuncia música original en la playlist Fiestas Decembrinas

Hace algunos meses la plataforma Amazon Music entró a un nuevo mercado en Latinoamérica, Colombia, y fue en ese país donde se escogieron a los artistas que ofrecen el contenido exclusivo para este fin de año.

Así como pasa con las películas y series, Amazon decidió hacer contenido propio que también entregue a los usuarios una sensación de exclusividad en la plataforma, pues ese material no se encontrará en otros sitios.

De esta manera, anunciaron que para empezar las celebraciones navideñas en toda Latinoamérica, Amazon Music lanza una versión exclusiva Amazon Original de “Navidad Sin Ti”.

La canción está interpretada por los artistas colombianos Jessi Uribe y Paola Jara y está disponible desde este momento en la playlist “Fiestas Decembrinas” en Amazon Music.

“No hay nada que hacer con respecto a la versión original. Esta canción de los Bukis es hermosa y siempre la hemos escuchado, pero quisimos darle un toque diferente, fresco, con nuestro estilo popular, ranchero y sobre todo muy romántico”, afirmó el cantante Jessi Uribe.

“Lo que queremos es que nuestros fans sientan, vean y oigan, es un mensaje de amor, de agradecimiento a Dios por cada momento que nos da de vida, de salud y que hay que disfrutar con las personas que estamos”, indicó el colombiano quien es actualmente, el novio de la cantante Paola Jara, con quien interpretó esta canción en exclusiva.

“Grabar esta canción juntos como pareja le da un sentido diferente a todo, ya que es de las pocas versiones que se han hecho en dúo, dándole un sentido muy bonito e interesante. Es una canción de unión que nos invita a compartir, a no perder esos momentos especiales en familia o con los seres que amamos y eso queremos que ustedes sientan, una unión familiar bien bonita”, afirmó la artista.

Cuando Amazon Music se presentó en América Latina afirmó que el fin era generar lazos más estrechos entre los artistas y sus fans en un mundo cada vez más digital, y con contenido relevante y diferente, razón por la cual anunció estos contenidos.

Así mismo, Amazon Music presentará contenido digital exclusivo de la pareja donde manifiestan sus sentimientos y responden preguntas profundas e íntimas.

Artistas internacionales

Los usuarios también podrán acceder a la programación festiva en Amazon Music con música navideña exclusiva de artistas internacionales como Camila Cabello de I’ll Be Home for Christmas. Otras canciones Amazon Original también están disponibles en streaming como Carta Navideña, de la sensación panameña Sech; una versión de Last Christmas del trío de pop-rock latino Reik; una versión de “Noche de Paz (Silent Night) / Santa la Noche (O Holy Night) de Marcos Witt con su hija, Elena Witt-Guerra y Blanca Navidad” de la banda de pop española La Oreja de Van Gogh.

A su vez, desde México las cantantes María León, Paty Cantú y María José se unieron para una interpretación de All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey y Navidad Rock (Jingle Bell Rock) con integrantes del 90′s Pop Tour JNS, Benny, Erik Rubin, Lynda y Sentidos Opuestos.

Finalmente, Amazon Music anunció que sigue vigente el acceso gratuito a la plataforma con Amazon Music Unlimited por tiempo limitado.

