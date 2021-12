Danna Paola, América y Spider-Man, lo más comentado en Twitter México durante 2021

Twitter dio a conocer lo más buscado y mencionado durante este 2021 (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

Para no perder la tradición de lo más top del año, Twitter publicó lo más sobresaliente en su plataforma este 2021 en México. Emojis, periodistas, gamers, artistas y más fueron parte importante de este año que está por acabar.

Gracias a todas las personas que forman parte de Twitter, la red social pudo identificar cuáles fueron los temas preferidos para conversar. Algunos de ellos fueron Trending Topics con hashtags que estuvieron en los perfiles de todos.

Los emojis que marcaron el año

“Una imagen vale más que mil palabras”, aunque en este caso sería más: “un emoji vale más que mil palabras”, pues se han vuelto parte de la forma en que las personas se comunican.

En algunas ocasiones un emoji puede terminar de completar las ideas o sentimientos de una conversación, por lo que saber cuáles fueron los más usados también pueden dar a entender cómo fue este año para los mexicanos que usaron la plataforma.

Emojis más usados por los usuarios de México (Foto: Twitter)

En ese sentido, se podría decir que este 2021 fue un año de sensibilidad y tristeza, pero también de fe, mucho amor y por supuesto, risas. Un dato interesante es que, a nivel global el emoji de ojitos también entró entre los 10 más Twitteados, por primera vez, pues creció un 7% en comparación con el año pasado.

Qué entretuvo más a lo mexicanos

En este segundo año de pandemia los programas de entretenimiento fueron grandes compañeros, pues aunque fue a la distancia, permitieron que hubiera baile y canto en todos los ritmos e idiomas.

Las personas apoyaron a sus ídolos y artistas favoritos en las premiaciones más relevantes para los fandoms. Los #KCAMexico lideraron la conversación y cómo los artistas asiáticos siguen teniendo una enorme influencia en las audiencias de América Latina, como es el caso de los #MAMAvote. Estas fueron las premiaciones más mencionadas.

1.- #KCAMexico (@NickelodeonLA)

2.- #PremiosMTVMIAW (@mtvmiaw)

3.- #iHeartAwards (@iHeartRadio)

4.- #PCAs (@peopleschoice)

5.- #MAMAvote (@MnetMAMA)

Por otro lado, los cantantes en español más mencionados durante este 2021 mostraron quienes son los 10 artistas más consentidos para las y los mexicanos.

(Foto: Twitter)

Mientras que las 10 artistas latinas más mencionadas que pusieron en alto el #GirlPower en el país, fueron las siguientes:

1.- Danna Paola (@dannapaola)

2.- Karol Sevilla (@karolsevilla)

3.- Anitta (@Anitta)

4.- Shakira (@shakira)

5.- Becky G (@iambeckyg)

6.- Belinda (@belindapop)

7.- Paty Cantú (@PatyCantu)

8.- Lucero (@LuceroMexico)

9.- Kali Uchis (@KALIUCHIS)

10.- Mon LaFerte (@monlaferte)

Danna Paola fue la más mencionada (Foto: @dannapaola)

En los últimos años la moda coreana a pegado fuerte en todas las partes del mundo. Por su puesto, México no podía ser la excepción, pues según muestran los datos de Twitter el K-pop con artistas como BTS y EXO estuvieron en el top de los más queridos.

1.- BTS (@BTS_twt)

2.- BLACKPINK (@BLACKPINK)

3- Stray Kids (@stray_kids)

4.- Tomorrow x Together (@txt_members)

5.- ENHYPEN (@enhypen_members)

6.- ATEEZ (@ateezofficial)

7.- MONSTA X (@officialmonstax)

8.- EXO (@weareoneexo)

9.- SEVENTEEN (@pledis_17)

10.- ASTRO (@offclastro)

El grupo estrella del K-pop, BTS, ha resaltado no solo por su talento (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Cabe mencionar que BTS tuvo el Tweet más Retwitteado de 2021, a nivel global, que trajo de vuelta el foco a los movimientos sociales que unieron a las personas de todo el mundo en apoyo a una causa en común.

BTS fue una buena influencia para calmar las aguas cuando hubo un aumento en los crímenes de odio contra la comunidad asiática, pues fueron una voz que sus fans replicaron para detener los ataques violentos.

El mundo geek

A comparación de otros años, los videojuegos han dejado de ser vistos como algo para nerds y retraídos, volviéndose parte importante del mundo pop y de la conversación. Ahora los gamers se han ganado su terreno. Sus cinco protagonistas mas mencionados fueron:

1.- Juansguarnizo (@JuanSGuarnizo)

2.- Arigameplays (@arigameplays)

3.- Yoloaventuras (@YoloAventuras)

4.- Zytjavier (@ZYTJavier)

5.- Jeltytv (@JeltyTV)

Por primera vez en México, Twitter ha compartido las películas más mencionadas por los internautas. Estas fueron:

(Foto: Twitter)

Por otro lado, las películas de ciencia ficción más mencionadas fueron:

1.- Dune (2021)

2.- Back to the Future

3.- Scott Pilgrim vs. the World

4.- Army of the Dead

5.- Blade Runner

6.- Alita: Battle Angel

7.- Indiana Jones

8.- Mad Max

9.- The Matrix Resurrections

10.- Terminator

Las películas de drama más mencionadas fueron:

1.- House of Gucci

2.- Call Me By Your Name

3.- Don’t Worry Darling

4.- Pride and Prejudice

5.- Nomadland

6.- The Godfather

7.- Cherry (2021)

8.- Titanic

9.- El baile de los 41

10.- Promising Young Woman

Spider-Man: No Way Home logo oficial (Foto: Twitter/@SonyPictures)

Artistas y actores preferidos este 2021

Pero no acaba ahí, pues también hubo una lista de actores y actrices preferidos entre los usuarios “mexas” de Twitter, entre los que también se coló uno que otro cantante como Lady Gaga por formar parte del reparto de la película House of Gucci. Los 10 más mencionados fueron:

(Foto: Twitter)

Deportes

Este 2021 fue un gran año para los deportes pese a que en el mundo siguen los casos de COVID-19, un gran ejemplo de ello fueron los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 que lideran la lista. Acá todos los eventos que marcaron el año:

1.- Juegos Olímpicos de Tokyo 2020

2.- Juegos Paralímpicos de 2020

3.- Super Bowl LV

4.- Final de la UEFA Euro 2020

5.- Final de la UEFA Champions League

Fuera de los deportes a nivel internacional, los deportistas mexicanos también tuvieron lo suyo. Los más mencionados fueron:

(Foto: Twitter)

Por otro lado, los atletas internacionales más mencionados fueron:

(Foto: Twitter)

Como es bien sabido en el país el futbol es el deporte que mueve la pasión de las y los mexicanos. Todos tienen su equipo favorito, no obstante los que dominaron la conversación en Twitter fueron:

1.- América (@ClubAmerica)

2.- Cruz Azul (@CruzAzul)

3.- Tigres (@TigresOficial)

4.- Rayados (@Rayados)

5.- Chivas (@Chivas)

6.- Selección Mexicana (@miseleccionmx)

7.- Pumas (@PumasMX)

8.- Tigres Femenil (@TigresFemenil)

9.- Puebla (@ClubPueblaMX)

10.- Santos Laguna (@ClubSantos)

Sebastián Córdova (Foto: Club América)

Temas de actualidad

Además del entretenimiento con películas, música y deportes, los usuarios también usan la red social para conectarse con lo que sucede en el mundo, interactuando por personajes de la vida política, creadores de contenido, así como dando opiniones análisis y más. Para todo ello, los más mencionados fueron:

1.- Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson)

2.- Andrés Manuel López Obrador (@lopezobrador_)

3.- Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga)

4.- Epigmenio Ibarra (@epigmenioibarra)

5.- Chumel Torres (@chumeltorres)

6.- Claudia Sheinbaum (@claudiashein)

7.- Felipe Calderón (@felipecalderon)

8.- Hugo López Gatell (@hlgatell)

9.- Carlos Loret de Mola (@carlosloret)

10.- Alfredo del Mazo (@alfredodelmazo)

Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos (Foto: Cuartoscuro)

Los periodistas y comunicadores más mencionados:

(Foto: Twitter)

“Este 2021 fue un año especial donde las motivaciones, personalidades y eventos compartieron una parte importante de sí mismas #SoloEnTwitter, #OnlyOnTwitter. Las personas encontramos en Twitter el lugar único para forjar historias que nos tocaron el corazón, nos hicieron reír y hasta uno que otro Tweet que nos motivó a alzar la voz”, señaló Twitter.

Cabe apuntar que los datos de Twitter fueron hechos a través de una medición interna en la que tomaron en cuenta tweets desde 1 de enero y hasta el 15 de noviembre del 2021. Además, el orden en que aparecen no expresa algún tipo de jerarquía.

