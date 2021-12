Terminator Resistance presenta su primer DLC

Foto de archivo. | Crédito: Reef Entertainment

A pesar de su lanzamiento en 2019, Terminator Resistance había pisado la industria de los videojuegos sin hacer mucho ruido, en ese entonces fue calificado como un título promedio; sin embargo, la llegada de las consolas de nueva generación le brindaron a Teyon, el desarrollador de este videojuego, la oportunidad para reivindicarse y entregarle a la comunidad su versión ‘Enhanced’ para PS5 y PC, la cual fue bien recibida y ahora presenta ‘Annhilation Line’, su primer contenido adicional.

En 2019 las comunidades de críticos y los jugadores no tenían mucha expectativa con este título, pues era Teyon y Reef Entertainment los mismos que lanzaron ‘Rambo The Videogame’, un videojuego fuertemente criticado por presentar un shooter sobre railes que no se adaptó al Playstation 3 y el Xbox 360 allá en el 2014.

Aunque el lanzamiento de Terminator Resistance no se consideró un desastre, es cierto que no fue del agrado de todos, pues a pesar de tener propuestas interesantes como una buena historia, un sistema de looteo, crafteo, sigilo y toques de RPG; esto no le bastó para llevarse el éxito, pues los gráficos se sentían un poco atrasados y no terminaban de convencer del todo.

Lejos de rendirse, la versión que Teyon y Reef entregaron del videojuego para la nueva generación de consolas, fue una sorpresa más que agradable, las personas tuvieron la oportunidad de experimentar un cambio notable a nivel gráfico, así como la adición de nuevos modos de juego que le brindaron un nuevo aire a esta adaptación del decadente mundo futurista controlado por Skynet.

Precisamente sobre esta nueva versión, Teyon ha decidido anunciar que lanzará un contenido descargable que estará disponible a partir del próximo 10 de diciembre para PS5 y PC.

Las novedades que trae este nuevo DLC

‘Annhilation Line’ presenta en su trailer un vistazo a lo que se verá en este nuevo contenido, como lo son nuevos enemigos, mapas y misiones; sin embargo, lo interesante de esta aventura es que controlaremos a nada más ni nada menos que Kyle Reese, quien fue uno de los personajes principales de la primera película de Terminator en 1984 y figura dentro de la historia como el padre de John Connor, líder de la Resistencia, que también aparecerá en este nuevo DLC.

El arco de esta historia nos pondrá al mando de un pelotón que buscará descifrar lo que ha ocurrido con un refugio de supervivientes en California, el cual misteriosamente ha dejado de dar señales de vida, es pues que nos pondremos a la tarea de buscar las pistas para saber qué pasó con este lugar, básicamente lo que nos ofrece esta aventura es conocer la historia de como Reese se fue convirtiendo en un héroe.

Otro de los añadidos interesantes para esta Enhanced Edition es que adiciona el modo ‘Infiltrado’, una campaña muy corta que nos pondrá en la piel (sintética) de un T-800 encargado de exterminar a la humanidad, a pesar de presentar una jugabilidad muy corta, sin duda es un añadido bien recibido pues además de ser un valor agregado para la historia, contaremos con la icónica ‘visión roja’ de los Terminator.

Para el PS5, Reef Entertainment anunció que este juego aprovechará las funciones del Dualsense para generar una sensación diferente al disparar gracias a la tecnología del feedback adaptativo de los gatillos.

Es importante también destacar que Terminator Resistance se ambienta 30 años después de lo visto en la película de ‘Terminator 2: El Juicio Final’, además que el videojuego ofrece diferentes finales dependiendo de las decisiones que toman las personas a lo largo del juego, lo que hace de este juego una experiencia obligatoria para los fans de la saga.

