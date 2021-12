Polémica en Spotify: retiró contenido de estos comediantes por una disputa de regalías

El logo de Spotify, en la pantalla de un móvil (Foto: Fabian Sommer/dpa)

La plataforma de streaming Spotify se encuentra en medio de una polémica, pues ha tenido que retirar los contenidos de algunos comediantes populares, entre los que se encuentra Kevin Hart y Jim Gaffigan por una disputa de regalías.

La noticia fue reportada inicialmente por The Wall Street Journal, señalando que varios artistas reconocidos estaban buscando pagos de regalías cuando en estaciones de radio o servicios de streaming como Spotify, YouTube, Pandora y SiriusXM reproducen sus chistes.

Los reclamos de los cómicos están siendo respaldados por la compañía de administración de derechos a nivel mundial, Spoken Giants, que trabaja para garantizar que los artistas reciban una compensación adecuada por su contenido.

Como señaló The Wall Street Journal, por lo general a los comediantes les paga su sello o distribuidor, junto con la organización de derechos de interpretación digital SoundExchange, cuando un servicio digital reproduce su contenido. No obstante, técnicamente no son compensados por haber escrito ese contenido, por lo que están buscando junto a Spoken Giants cambiar ese panorama.

Comediante Jim Gaffigan (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Spotify ha defendido que ya ha pagado una buena suma de dinero a los comediantes o sus administradores por el contenido, no obstante, tras negociaciones fallidas con Spoken Giants terminó por eliminar los podcast de cientos de comediantes.

“Hemos pagado cantidades significativas de dinero por el contenido en cuestión y nos encantaría seguir haciéndolo”, dijo Spotify en un comunicado para el medio estadounidense.

La polémica llega tras un periodo en el que comediantes sufrieron por la crisis sanitaria, en la que no pudieron hacer presentaciones en vivo y perdieron cuantiosas sumas de dinero. Ahora, sin la proyección en Spotify también podrán perder otros dólares, además de tener menos visibilidad en sus contenidos, pues en ella tenían miles de usuarios que los escuchaban.

Entre los comediantes que ya no están dentro de la plataforma son Kevin Hart, Tiffany Haddish, John Mulaney, Jim Gaffigan y Mike Birbiglia. Hay cientos de los cuales se desconoce sus nombres.

Actor y comediante Kevin Hart (Foto: REUTERS )

Los más escuchados en el 2021

El gigante verde ha sido por lejos la plataforma de música más utilizada en el mundo durante el 2021, por lo que presentó su campaña anual #Mi2021EnSpotify donde expuso a los mejores artistas, álbumes, canciones, listas de reproducción y podcasts de los creadores que lograron llegar a más de 381 millones de usuarios alrededor de todo el mundo.

La plataforma sueca de transmisión de música y podcast, anunció estos datos en su campaña anual Wrapped, una experiencia interactiva en la que los usuarios descubrieron qué artistas han sido los más escuchados durante el año.

Bad Bunny ocupa el lugar con más de 9.1 mil millones de visitas en Spotify y es el único artista latino que ha liderado el lugar durante varios años consecutivos.

Spotify bajó varios contenidos de comediantes (Foto: Variety)

Luego sigue Taylor Swift en el puesto dos de la lista. Y esto no es ninguna sorpresa. La cantante rompió recientemente dos récords en la plataforma. El 12 de noviembre, fecha de lanzamiento de “Red” (versión de Taylor), con la controvertida canción de 10 minutos “All Too Well”, la cantante y compositora se convirtió en:

- La mujer cuyo álbum fue el más reproducido en Spotify

- Y la cantante que más reproducciones tuvo en un día en la historia de la plataforma.

El grupo de Kpop BTS (# 3), ocupó el tercer lugar en esta lista. Drake y Justin Bieber completan el ranking de los 5 artistas más escuchados del mundo.

SEGUIR LEYENDO: