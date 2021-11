Cómo ocultarse al máximo de sus contactos en Whatsapp

Foto de archivo. | Crédito: Christoph Dernbach/dpa

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp nos ha permitido acercarnos y saber de otra persona en cuestión de segundos; no obstante, en muchas ocasiones esto puede ser contraproducente si queremos que un contacto no acceda a nuestra información o simplemente queremos “activar” un ‘modo invisible’ dentro de nuestra app.

Las funcionalidades de privacidad dentro de Whatsapp permiten a los usuarios proteger más su cuenta si no desea revelar información de más o si solo quiere que un grupo selecto acceda a sus datos, por tal motivo, tenga en cuenta este repaso por las herramientas que le permitirán ocultarse al máximo dentro de la aplicación de mensajería instantánea.

Apartado de privacidad: Esta pestaña le permitirá a los usuarios controlar quién ve lo, los usuarios podrán acceder a la pestaña ajustes, luego darle a la opción “cuenta” y por último dirigirse al apartado de ‘Privacidad’, aquí los usuarios pueden configurar quién puede ver su hora de última vez, su foto de perfil , información de biografía, estado, su ubicación en tiempo real, y hora de última conexión. Frente a todo este abanico de opciones, los usuarios tendrán la posibilidad de configurar cada una de ellas y decidir si esta información puede ser vista por todos, por alguno de sus contactos o por ninguna persona, contando con la opción de elegir el nivel de privacidad para cada una de ellas, es decir, puede dejar que su foto sea pública para todos pero puede ocultar su ‘hora de última conexión’ para todas las personas o solo para quién no esté dentro de sus contactos.

Foto de perfil: Además de las opciones en el apartado de ‘Privacidad’, para los usuarios más precavidos siempre estará la opción de quitar su foto de perfil, para ello solo basta que se dirijan a la pestaña de ‘Ajustes’ y hagan click en la foto de perfil que tienen actualmente, allí podrán dar click en el ícono de la cámara y aparte de poder cambiar su foto de perfil actual tendrán la opción de eliminar la foto, con lo cual su foto dejará de estar disponible hasta que decida poner otra. Además de lo anterior, siempre está la opción de colocar una foto donde usted no aparezca, ya sea la foto de un paisaje o simplemente colocar subir una imagen con un fondo negro, blanco, o de un solo color.

Foto de archivo. | Crédito: REUTERS/Dado Ruvic

Información de biografía: En el mismo apartado donde podrá usted cambiar la foto de perfil, encontrará la pestaña de ‘Info.’ allí podrá colocar alguna información relacionada a usted, una frase o simplemente dejar el espacio vacío, cabe resaltar que a partir de la pestaña ‘Privacidad’ podrá configurar quién puede ver esta información.

Nombre: Este es uno de los requisitos que nos pide Whatsapp al momento de crear una cuenta, una vez creado este puede ser cambiado yendo a la pestaña de ‘Ajustes’ y haciendo click en la foto de perfil, allí podrán hacer click en el apartado de ‘Nombre’ y modificarlo, es importante aclarar que la aplicación no permitirá que dejemos este campo vacío, por lo que muchas personas optan por colocar un símbolo, unas iniciales o un emoji; sin embargo, recuerde que este ‘Nombre’ podrá ser visto por todas las personas que entren a su perfil, ya sea que esté dentro de sus contactos o no, y al contrario de las otras funciones, este no puede ser ocultado.

‘Escribiendo’ y ‘en línea’: Actualmente no existe una opción dentro de la aplicación que permita ocultar cuando se está escribiendo un mensaje o cuando se está en línea dentro de Whatsapp, pero, muchos teléfonos (quienes tienen las últimas versiones de Android) permiten ver y contestar mensajes desde el área de notificaciones, actualmente esta es la única opción que permite ocultar los estados de ‘escribiendo’ y ‘en línea’.

Confirmaciones de lectura: si no queremos que nuestros contactos puedan saber cuando vimos un mensaje, basta con ir a ‘Ajustes’, hacer click en el apartado de ‘Cuenta’, ir a ‘Privacidad’ y desactivar la opción de ‘confirmaciones de lectura’, de esta manera sus contactos no podrán ver que leyó los mensajes, hay que tener claro que si desactiva esta opción, usted tampoco podrá saber si sus mensajes son leídos por las demás personas y en el caso de los grupos esta opción estará siempre activada

Frente a todo esto, si no quiere recibir mensajes de otra persona nunca más siempre podrá recurrir a la opción de bloquear, basta con dirigirse al chat específico y hacer click en los tres puntos, allí encontrará la opción de ‘Bloquear’ a lo que Whatsapp le pedirá confirmación del bloqueo a realizar.

No obstante, cabe aclarar que en internet hay muchas aplicaciones de terceros que anuncian funciones que actualmente este servicio de mensajería no puede hacer, como bloquear sus estados de ‘escribiendo’ o ‘en línea’ o desactivar las confirmaciones de lectura en una sola vía, no obstante, es importante decir que estas aplicaciones no son seguras y Whatsapp puede terminar eliminando su cuenta si se detecta el uso de algunas de estas apps, también debe tener en cuenta que más allá del riesgo de la eliminación de su cuenta, el instalar apps de terceros lo expone a una pérdida de datos o el ingreso de un ‘malware’ o virus a su dispositivo.

