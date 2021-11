Descargue gratis estos 19 videojuegos para Nintendo Switch

Una desarrolladora regalará 19 juegos a usuarios de Nintendo Switch (Foto: Europa Press)

Si ya terminó sus juegos y quiere explorar nuevos títulos en su Nintendo Switch, le tenemos la mejor opción para más horas de entretenimiento sin tener que invertir un solo dólar. La desarrolladora No Gravity Games pondrá a disposición 19 de sus títulos completamente gratis en la eShop para que cualquiera pueda tenerlos.

La firma indie cuenta con una gran variedad de juegos que está dispuesta a compartir con una sola condición: que el usuario se suscriba a su newsletter, mismo que podrá encontrar en este enlace. Una vez suscrito, podrá recibir el código de descarga del primer juego del listado: Pirate: All Aboard!.

Al haber realizado ese único paso, podrá comenzar a jugar el título y además participará para obtener los otros 18 títulos que podrá reclamar a partir del próximo primero de diciembre en la eShop. No serán necesarios códigos ni pagos.

Entre los juegos que estarán disponibles se encuentra:

No Gravity Games ofrecerá 19 juegos gratis (Foto: Captura de pantalla)

-Star Horizon.

-Creepy Tale.

-Make War.

-Strike Force Kitty.

-Pool Pro Gold.

-Drag Racing Rivals.

-Powertris.

-Alder’s Bloof: Definitive.

También habrá otros títulos disponibles que pueden irse revisando directamente en la eSHop. Cabe apuntar que se deberán reclamar en diferentes fechas, las cuales la desarrolladora anunciará a través del newsletter que se inscribió para recibir el primer juego.

The Game Awards 2021 podría volver a ofrecer demos gratuitas

En menos de dos semanas se va a celebrar una nueva edición de The Game Awards y el mundo gamer se prepara para celebrar a los mejores títulos de 2021 al mismo tiempo que se va a revelar material de juegos que llegarán en 2022 y más allá. Todo eso fue anticipado por Geoff Keighley, principal responsable del evento, pero hay un tercer pilar que va a volver a decir presente este año: las demos.

Los videojuegos nominados a The Game Awards 2021 (Foto: Especial)

La tienda digital de Microsoft reveló sin querer dos de las demos que van a estar disponibles en el marco The Game Awards 2021. Uno de ellos es Nobody Saves the World, título de acción con elementos roguelike desarrollado por Drinkbox Studios (Guacamelee), que llegará en algún momento de 2022. El otro juego es Mind Scanners, desarrollado por The Outer Zone, que desembarcó en PC en mayo y va a llegar a Nintendo Switch, Xbox One y Xbox Series X|S el próximo 30 de noviembre. Las demos de estos juegos aparecen en la tienda con la leyenda “TGA21Demo”, pero no pueden descargarse por ahora.

En ediciones anteriores de The Game Awards, las diferentes plataformas y tiendas digitales lanzaron festivales cargados con más de 100 demos, tanto de juegos nominados como de futuros títulos que presentan material durante la ceremonia. La idea es emular a los grandes eventos de la industria, como la E3 o Gamescom, que ofrecen a sus asistentes la posibilidad de probar antes que nadie una gran cantidad de experiencias.

Keighley también celebró en dos ocasiones el Summer Game Fest, una celebración de varios meses que engloba a los distintos eventos de la industria que transcurren entre junio y agosto. La idea surgió el año pasado luego de la cancelación masiva de convenciones presenciales. El festival de demos en Steam fue una muy interesante respuesta frente a la imposibilidad de acercarse a estos eventos a probar los videojuegos recientemente anunciados junto a los desarrolladores. En la tienda de juegos de PC también se realizan transmisiones especiales con los equipos de desarrollo para conocer más sobre los títulos.

SEGUIR LEYENDO: