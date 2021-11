Spotify elimina la opción “vista de automóvil “, y llegan nuevas opciones

Spotify señaló que quitó la funcionalidad "Car View" pero solo para llevar mejoras a usuarios (Foto: Fabian Sommer/dpa)

El servicio de streaming Spotify retiró de la aplicación de Android la funcionalidad “automóvil” o “Car View”, introducida desde 2019 con el objetivo de que conductores pudieran escuchar y seleccionar su música de una forma sencilla y poco distractora, prometiendo que añadirá otra opción.

No obstante, aún no es claro si la alternativa llegará a todos los sistemas operativos y por lo tanto también desaparecerá en otros dispositivos el modo “automóvil”, pues aunque a muchos no les afecta, otros ya lo están padeciendo.

Al inicio los usuarios fueron quienes protestaron y comenzaron a preguntar en un foro qué había pasado con esa modalidad. Tras ello, un moderador de Spotify les respondió:

“Podemos confirmar que retiraremos la función de vista de automóvil. Sin embargo, esto no significa que no queramos mejorar la forma en que nuestros usuarios escuchan Spotify mientras conducen. Por el contrario, estamos explorando activamente una variedad de nuevas formas de ofrecer la mejor experiencia auditiva en el automóvil. Piense que retirar la vista del automóvil es algo que debe suceder en un esfuerzo por dar paso a las nuevas innovaciones que se avecinan”.

La función de modo automóvil, que ha dejado de aparecer en los ajustes de la aplicación de Spotify para Android (Foto: Europa Press)

“Por favor, tengan paciencia con nosotros por el momento. Mientras trabajamos detrás del escenario para mejorar la experiencia, una alternativa sería escuchar con manos libres a través del Asistente de Google. Esta función también funciona con Google Maps para que pueda navegar mientras escucha Spotify. Para hacerlo, puede vincular sus cuentas y decir “Ok Google, reproduce Spotify”.

Tras ello, otro moderador confirmó que Spotify estaría retirando algunas funciones en Android como la vista de “Ahora reproduciendo” para dar paso a futuras modalidades.

Spotify planea introducir videos cortos al estilo de TikTok

No es ningún misterio mencionar que TikTok es una de las redes sociales más populares en la actualidad. La aplicación de ByteDance ha ganado relevancia global, lo que ha llevado a otras plataformas a copiar algunas de sus características clave. La última aplicación que se incorporó, aunque a modo de prueba, es Spotify.

El servicio de transmisión de música ha comenzado a probar una nueva sección en la aplicación de los smartphones. Se llama Descubrir (Discover, en inglés) y su ícono aparece en la barra de acceso rápido de la aplicación, entre Inicio y Buscar. Lo que se sabe de esta sección es que es como el ‘feed’ que todos conocemos en TikTok. Pero, en esta ocasión, será exclusivo de videos musicales en donde los usuarios pueden navegar deslizando verticalmente.

Spotify no dijo cuán llegarán las mejoras (Foto: Fabian Sommer/dpa)

La función anteriormente mencionada ha sido descubierta por Chris Messina, quien publicó un video en Twitter de las primeras pruebas en acción. Según el propio Messina, cuenta que cuando está disponible, se pueden dar Me gusta a las pistas individuales a medida que navega por el feed, y también hay un ícono de menú con tres puntos para mostrar las opciones de cada canción.

“Dios mío, por primera vez en cuánto tiempo (?), @Spotify ha agregado un CUARTO ícono a su barra de herramientas: ¡Descubrir!”, se puede leer por su traducción al español.

Spotify añade una sección con pistas de películas y series de Netflix

Gracias a este ‘hub’, los usuarios de la plataforma de video en streaming ya no tienen que buscar en Spotify pista por pista porque hoy en día todo lo que producen las series y películas de la N roja se almacena en una sola sección, como también compilaciones temáticas “inspiradas en” y bandas sonoras orquestales de compositores famosos, quienes han logrado algunos de los mayores éxitos de Hollywood en los últimos años. Si desea leer la nota completa, ingrese a este enlace.

