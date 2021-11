Así puede recuperar videos y fotos eliminados de su perfil en Instagram

Recuperar fotos y videos eliminados en Instagram. (foto: Downloadsource.com)

Normalmente cuando vamos a las redes sociales y borramos contenido, ya sea de forma intencionada o por error, ese contenido se eliminará para siempre. Sin embargo, Instagram cuenta con una función que le permite recuperar sus publicaciones eliminadas. De esa manera, si se arrepiente de haber eliminado la foto de su feed, ahora puedes recuperarla en unos días.

Cómo recuperar fotos y videos eliminados en Instagram

A principios de este año, Instagram lanzó una función muy útil que le permite recuperar contenido eliminado de su cuenta. Al igual que en la papelera de reciclaje, todos los elementos eliminados permanecen en una carpeta segura durante un período de 30 días.

Esta herramienta está disponible desde el panel de control de la aplicación y le permite recuperar fácilmente fotos y videos. A continuación, le explicamos paso a paso cómo acceder a él desde un dispositivo iOS o Android.

1. Abra su aplicación de Instagram y toque la miniatura de su perfil en la esquina inferior derecha.

2. Accede al menú del ícono de tres líneas horizontales (☰) en la esquina superior derecha.

3. Presione en Configuración.

4. Luego vaya a Cuentas.

5. Deslice el dedo hacia abajo en la lista y busque una opción titulada Eliminados recientemente.

6. Se abrirá un espacio en blanco donde aparecerán todas las publicaciones que hemos eliminado.

7. Toque la pulicación que desea recuperar. Estará abierto.

8. Toque los 3 puntos (⋮) en la esquina superior derecha.

9. Seleccione la opción Restaurar. Aparecerá una alerta y la pulicación volverá a su perfil.

Igualmente, necesita conocer algunos detalles sobre este proceso original de Instagram para recuperar publicaciones eliminadas.

- Si la imagen, el conjunto de fotos o el video que recuperó está en tu cuadrícula, es decir, en su feed, la publicación volverá al mismo lugar que ocupaba antes de ser eliminada.

- Por el contrario, si la publicación está oculta, porque está en su archivo personal, volverá a su ubicación original sin pasar por su feed.

- Tiene 30 días para recuperar un mensaje eliminado. Una vez transcurrido este tiempo, nunca más podrás acceder al contenido, ya que se eliminará permanentemente de Instagram.

- Puede acelerar el proceso de eliminación en la misma tabla, simplemente haciendo clic en la opción Eliminar en lugar de Restaurar . Si hace esto, la imagen también se eliminará de forma inminente y no habrá otra forma de recuperarla a través de Instagram.

- También se recuperarán todos los me gusta, comentarios, estadísticas de visualización y el texto original que escriba en la publicación.

Puede recuperar Historias eliminadas usando el mismo proceso, pero con dos diferencias

- En caso que haya eliminado una historia que se acaba de publicar o se ha archivado en su feed, la publicación se archivará en el panel de recuperación de Instagram. También tendrá un período de espera de 30 días para recuperar el contenido si así lo desea.

- Si se trata de una historia publicada anteriormente que olvidó guardar en su panel Historias guardadas, el proceso es diferente. La historia aparecerá en el mismo lugar, pero solo tendrás 2 horas para recuperarla antes de que se elimine definitivamente.

Historias de Instagram: ahora hay más tiempo para grabarlas, se acabaron los 15 segundos

Según el consultor de redes sociales Matt Navarra, el límite de los 15 segundos de video en las Historias de Instagram ha llegado a su fin y ahora el tiempo máximo de duración será de 60 segundos. Es importante añadir que este tiempo límite ya se encontraba disponible en los llamados Reels, pero ahora la opción entrará en las historias.

Esta nueva función aún no se encuentra disponible para todos los usuarios de Instagram,pues no todas las personas han recibido la notificación: “Estamos presentando historias más largas. Los videos de 60 segundos ya no se dividirán más en segmentos”. Sin embargo, en los próximos días la mayoría de los usuarios podrán aprovechar este período de 60 segundos.

