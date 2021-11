Winamp regresará de entre las cenizas tal y como lo prometió desde 2018

Winamp regresará a los servicios de música (Foto: Archivo)

La legendaria Winamp revivió de entre las cenizas y está por lanzar una renovada cara de su servicio. Por ahora tiene disponible una sección para quienes deseen ayudar a probar la versión beta de su reproductor multimedia.

En su nuevo sitio web informó que: “Algo grande está por suceder. Estamos construyendo el Winamp para la siguiente generación”. Aunque no informa detalladamente de cuándo y cómo será, promete que no solo será una actualización ya que harán un cambio total para conectar a las personas con la música de sus artistas favoritos.

Según su propia descripción, “Winamp es una leyenda. Cambiando las reglas del juego desde 1997. Un reproductor multimedia con una herencia y una comunidad vibrante de 80 millones de usuarios activos en todo el mundo en la actualidad”.

La nueva imagen de Winamp (Foto: Winamp)

Promete a los artistas y creadores de audio que les dará el control sobre todo su contenido, con la finalidad de ayudarlos a conectar estrechamente con los fans, así como obtener ingresos más justos haciendo lo que aman. En ese sentido, ofrece a solistas y grupos a registrarse para recibir actualizaciones de esta nueva era de Winamp y cómo lanzar su música.

En el sitio también ofrece la oportunidad de convertirse en un socio para hacer negocios mientras están próximos a lanzar la actualización de su reproductor de audio. “Sea cual sea la oportunidad de negocio que tenga en mente, nos encantaría charlar”.

También están interesados en contratar a más personal durante este proceso, por lo que dejan a disponibilidad otro apartado en su sitio para aquellos que crean cumplir con el perfil y vivan en esas regiones.

Winamp había prometido regresar en el 2019 (Foto: Winamp)

Mientras terminan la construcción de su renovada plataforma para escuchar podcast o estaciones de radio, es posible descargar su última versión lanzada en 2018, la cual fue 5.8., y aseguran es segura para usar.

Por el momento no se sabe con exactitud cómo será el servicio que ofrecerá Winamp, no obstante, se especula que ya no será una aplicación para reproducir archivos MP3, ya que no tiene mucho sentido en la actualidad, por lo que quizá entre a la competencia del streaming.

En el pasado, cuando estuvo de moda descargar archivos MP3 para traerlos consigo a todas partes en dispositivos móviles, Winamp era la aplicación favorita de los usuarios, e incluso había skins de personalización, sin embargo, hacia la segunda década del siglo perdió su popularidad.

En 2013 fue cuando “murió”, durante algunos años circularon versiones piratas y en 2018 lanzó su última versión oficial. En ese mismo año, Alexandre Saboundjian, CEO de Radionomy, anunció su retorno para 2019.

Así lucía Winamp cuando estaba de moda la reproducción de archivos MP3 (Foto: Archivo)

“Puede escuchar los MP3 que tenga en casa, pero también la nube, los podcasts, las estaciones de radio en tiempo real, una lista de reproducción que quizás haya creado “, dijo en ese entonces, pero nunca se volvió a saber nada de ese prometedor regreso.

A tres años de la última actualización de Winamp y promesa de su CEO, parece que el retorno del mítico reproductor de música será una realidad, lo que ha puesto los ojos de todos en ellos.

En su regreso tendrá que pelear en el mercado con servicios de streaming de música que están bien plantados, como lo son: YouTube Music, Spotify, Deezer y Amazon Music, los cuales también pueden ofrecer servicios de prueba gratuitos para que los usuarios se convenzan de que son la opción que se adapta a sus necesidades.

