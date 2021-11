Xbox cumple 20 años: conozca hora y fecha de la celebración para los gamers

El 15 de noviembre se cumplen 20 años desde el lanzamiento de la primera consola de Xbox. (foto: Seasoned Gaming)

El 15 de noviembre de 2021 habrán pasado 20 años desde que el mundo conoció la primera Xbox y sus juegos de lanzamiento, entre los que ya había joyas que pronto se consolidarían, como Halo: Combat Evolved y Project Gotham Racing. Será a partir de las 18:00h en España (12:00h en Perú)

Es una fecha ilustre que Microsoft quiere celebrar con un buen número de obsequios, guiños y celebraciones, incluida una revisión total (y temporal) del sitio web de la marca. En estos días, Xbox.com se verá como el legendario tablero de Xbox 360, la famosa interfaz con pestañas que visitamos tantas veces entre 2005 y 2013.

Pero el vigésimo aniversario de la Xbox se ha hecho realidad en otros aspectos, por ejemplo una edición especial del control actual. Fue diseñado en un verde translúcido y negro que permite ver los detalles plateados del interior y rendir homenaje a la Xbox original.

Sus colores también fueron heredados de los auriculares estéreo Xbox 20º, como las numerosas camisetas, gorras y tazas del evento que llegaron a la tienda web. También hay un hashtag para Twitter con su propio emoji (#Xbox20), un avatar y un tema dinámico para los propietarios de la Xbox Series X / S o varias imágenes de fondo para la computadora.

Puede encontrar gorras, tazas, almohadas con edición especial del aniversario 20 de Xbox. (foto: HobbyConsolas)

Invitación oficial: lanzamiento de juegos para Xbox Game Pass por tres meses consecutivos

En una extensa carta por parte del director de Xbox Game Studios, Matt Booty, entregó una hoja de ruta para las próxima semanas, con algunos de los grandes títulos que aterrizarán en la plataforma, como Age of Empires IV, el próximo 28 de octubre, Minecraft, el 2 de noviembre, Forza Horizon 5 el 9 de noviembre, y Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition el 18 de noviembre.

El director de Xbox Game Studios, Matt Booty, anunció la celebración de tres épicos meses consecutivos de lanzamientos de juegos en Xbox Game Pass. (foto: Meu Xbox)

“Este ha sido un año extraordinario para el equipo de Xbox y para ti, nuestros fans. Dimos la bienvenida a Bethesda a la familia, anunciamos una nueva lista de juegos juntos en junio y lanzamos Psychonauts 2 y Microsoft Flight Simulator, dos de los juegos mejor calificados del año, en Xbox Game Pass. Asimismo, veinticinco millones de jugadores nos han acompañado en Sea of Thieves. Nuestros jugadores están en el corazón de todo lo que hacemos y no podríamos estar más agradecidos por su increíble apoyo.

Ahora, pocas semanas antes del 20° aniversario de Xbox en noviembre, estamos emocionados por comenzar tres épicos meses de lanzamientos consecutivos de exitosos juegos Game Pass:

La franquicia de Age of Empires ha sido una gran parte del legado de videojuegos de Microsoft por 24 años y el lanzamiento el 28 de octubre de Age of Empires IV será el más grande en la historia, llevando el evolucionado juego de estrategia en tiempo real a una nueva generación en Steam y Xbox Game Pass para PC el mismo día de su lanzamiento.

Minecraft llegará a Xbox Game Pass para PC el 2 de noviembre , seguido de las nuevas Aventuras estacionales de Minecraft Dungeons y Caves & Cliffs: Part II más adelante este año.

El 9 de noviembre la principal franquicia de carreras regresa cuando la aventura de mundo abierto de Forza Horizon 5 en México llegue a Xbox Game Pass. Se trata de nuestra mayor entrega de Forza Horizon en la historia y ganadora del premio Best of E3. Forza Horizon 5se lanzará simultáneamente en Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC y Steam, Xbox Game Pass incluido consola, PC y Cloud Gaming (beta).

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition se lanzará el 18 de noviembre como una actualización gratuita para jugadores ya existentes con cinco nuevas aeronaves, ocho nuevos aeropuertos, nuevos Discovery Flights y tutoriales, así como funciones altamente solicitadas como soporte DX12. Microsoft Flight Simulator también lanzará las emocionantes Reno Air Races, que cuenta con el deporte de motor más rápido del mundo.

Master Chief regresa con el lanzamiento el 8 de diciembre de Halo Infinite. Este es el Halo que imaginamos 20 años atrás, finalmente cobra vida en el más grande juego de Halo en la historia. Halo Infinite estará disponible en Game Pass cuando se lance en Xbox One, Xbox Series X|S, y PC. Los miembros de Game Pass Ultimate también recibirán bonificaciones multijugador mensuales como parte de sus Perks.

Te invitamos a acompañarnos el 15 de noviembre para celebrar el 20° aniversario de Xbox y Halo con una transmisión digital divertida para los fans de todo el mundo. Si bien no anunciaremos ningún juego nuevo, esta transmisión de aniversario será un vistazo especial a los 20 años de Xbox. Pronto compartiremos más detalles, así que, no te despegues de Xbox Wire en Español.”

