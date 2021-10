Tres tips para tomar las mejores fotos este Halloween

Consejos para tomar fotografías en Halloween (Foto: Gabriel Espinosa/Cortesía Motorola)

Los festejos por Día de Brujas o Halloween serán los primeros a más de un año de pandemia por COVID-19, por lo que no hay excusa para no disfrutar de la temporada y sobre todo registrar en cámara todas las fiestas de disfraces.

Aunque hay una limitante, la mayoría de las fiestas se realizan de noche y tomar fotos en esta condición puede ser complicado, por ello, es necesario tener a la mano algunos consejos para que eso no importe.

De acuerdo al fotógrafo mexicano Gabriel Espinosa, profesional del estilo de vida y moda, basta seguir tres sencillos puntos para lograr las mejores y más espeluznantes imágenes. Estos son:

Ponte creativo

Señala que las condiciones de luz tenue no deben ser motivo de temor, sino de inspiración para desarrollar la creatividad, para buscar detalles que posiblemente nadie vería y que pueden convertirse en protagonistas.

Ejemplos de fotografía de Halloween (Foto: Gabriel Espinosa/Cortesía Motorola)

En ese sentido, Gabriel Espinosa recomienda buscar un punto fijo y tratar que la toma no sea frontal, agacharse o subir los brazos para tomar ángulos completamente diferentes.

Sácale provecho a tu smartphone

El primer consejo es sacarle provecho al modo manual del smartphone, subiendo unos segundos la velocidad de disparo.

“También se puede aprovechar la tecnología Night Vision para optimizar la sensibilidad a la luz, esto es súper útil al enfrentarse a condiciones de luz baja. Esta función es muy útil para capturar fotografías más espectaculares, y se puede encontrar en algunos dispositivos”, señaló.

Foto con varios segundos de obturación (Foto: Gabriel Espinosa/Cortesía Motorola)

Involucrarse en la escena

Señala que no importa si se quiere tomar una foto en una fiesta, reunión o en la calle, lo importante es no frustrarse, sobre todo si la persona, cosa o mascota a fotografiar está en movimiento y no es posible que se detenga.

Pide que en estos casos se visualice mentalmente lo que se quiere capturar y después disparar. “Además, hoy los smartphones están súper equipados para lograr fotografías más reales, como sensibilidad mayor a la luz, para que las imágenes salgan más nítidas y brillantes”.

Este año ya se podrá festejar Halloween, sin embargo, el virus SARS CoV-2 sigue vigente y causando contagios, por lo que es importante que quienes hayan decidido disfrazarse, salir a fiestas o pedir “calaverita”, sigan medidas sanitarias.

Ejemplo de fotografía de Halloween (Foto: Gabriel Espinosa/Cortesía Motorola)

Sobre este punto, la profesora de enfermería pediátrica estadounidense y madre de cuatro niños pequeños, Meg Sorg, escribió en un reciente texto publicado por The Conversation que “los padres pueden ser creativos al hacer que una mascarilla sea parte del disfraz de un niño. O los niños pueden usar una mascarilla debajo de su máscara de disfraz. Los padres deben asegurarse de que su hijo pueda respirar cómodamente si eligen esta opción”.

“Los niños y los padres, independientemente del estado de vacunación, deben usar una máscara cuando asistan a fiestas en el interior o cuando vayan de puerta en puerta debido a las interacciones cercanas con otras personas -recomendó-. Quienes repartan dulces también deben usar una mascarilla”.

Según De Vedia, experto del Hospital Muñiz y ex presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), “el uso de alcohol en gel o la solución de alcohol al 70% sería importante sumarlo antes del protocolo de intercambio de golosinas, aunque se sabe que el contagio es más respiratorio que por superficies, pero no está de más, y por otra parte es un hábito que tanto adultos como niños incorporaron y no es muy difícil de llevar a la práctica”.

