Así será la versión de lanzamiento de Halo Infinite: algunas funciones no estarán disponibles de arranque

El tan anhelado juego de disparos de Xbox será lanzado, pero por los primeros meses no tendrá disponible ni la campaña principal en modo cooperativo multijugador ni el clásico modo Forge.

Halo Infinite ha sido uno de los juegos más esperados de la nueva generación de consolas aún desde antes que se revelara lo que ahora son la Xbox Series X y S, por eso no es sorpresa alguna que varios de los jugadores que han venido esperando el lanzamiento de esta experiencia no estuviesen listos para saber que no contará con dos componentes clave de varios juegos de Halo.

Joseph Staten, director creativo de Halo Infinite fue quien dio a conocer la noticia de que el juego saldrá sin el modo cooperativo ni el modo Forge mediante un video de actualización sobre el avance en el desarrollo del videojuego.

El desarrollador explicó que la forma actual de ambos modos aún no cumplía estándares y preferirían seguir trabajando en ellos antes de lanzarlos al público. “Desafortunadamente, como enfocamos al equipo para el cierre y realmente nos enfocamos en una experiencia de calidad para el lanzamiento, tomamos la decisión realmente difícil de retrasar el envío de la campaña cooperativa para el lanzamiento”, afirmó el directivo.

“Así que vamos a mantener la campaña cooperativa y Forge en el horno por un poco más de tiempo. Cuando estén listos, los lanzaremos como parte de nuestra hoja de ruta de temporadas para el próximo año “, añadió Staten.

Según lo que se conoce hasta ahora las temporadas tras el lanzamiento de Halo Infinite se van a dividir por 3 meses cada una. Por lo que todo apunta a que la campaña cooperativa llegará 3 meses después del lanzamiento del juego y muy probablemente el modo Forge se incluya en la siguiente temporada tras un tiempo equivalente a 6 meses después del lanzamiento.

El modo cooperativo ha sido uno de los agregados más queridos por los fans tras de su inclusión en el primer título de la franquicia permitiendo hasta a cuatro personas avanzar a través de la historia principal al mismo tiempo sin comprometer la experiencia para ninguno. Es posible que este elemento del juego se haya visto afectado en la última entrega principalmente por la posible opción de hacer tal campaña online, a diferencia de las primeras veces que se solía realizar en físico con pantalla compartida, pero al respecto los desarrolladores no dieron una explicación directa.

El modo Forge, por otra parte, surgió por primera vez con la salida de Halo 3 para Xbox 360 en el cual se permitía a los jugadores tener control de todos los elementos del juego para permitir la edición de nuevos mapas y niveles personalizados. Este elemento en particular ha sido bastante bien recibido en las últimas entregas en la medida que cada vez más jugadores comparten sus creaciones en internet para que otros usuarios puedan usarlas en sus propias partidas.

La ausencia de ambos modos claramente significará un vacío bastante grande de contenido, sin embargo, es posible que la empresa no le vea mucho problema principalmente por la integración de un nuevo modo de juego en línea agregado en esta última entrega que además está disponible de forma gratuita para cualquier jugador sin comprar el juego completo.

Sobre este nuevo multijugador en línea de Halo Infinite se reveló que se enfocará en una experiencia más competitiva con distintos tipos de combates por equipos que tendrán un pase de batalla al estilo de juegos como Fortnite y Apex Legends. Un detalle bastante llamativo será la opción del crossplay que permitirá que jugadores de distintas plataformas puedan jugar entre sí.

Por ahora solo queda esperar a conocer si la ausencia de los clásicos modos de juego será bastante grande o si los fans podrán esperar hasta la llegada de las actualizaciones por temporada. Aún no hay una fecha clara de lanzamiento, pero lo que es claro es que muchos fans ya están listos para empezar esta nueva aventura.

