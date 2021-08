Cómo limitar quienes pueden responder a una publicación en Twitter

11/06/2020 Aplicación de Twitter en un móvil. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CLAUDIO SCHWARZ / UNSPLASH

Twitter es una red social que se caracteriza por la espontaneidad, tanto de aquellos que publican contenido, como de tanto que se dedican a responder. El problema de esa misma rapidez es que en ocasiones se dan interacciones no deseadas que hacen incómoda este tipo de presencia digital.

Si alguna vez has querido publicar algo, pero no quieres recibir respuestas que no aportan nada significativo a la conversación, Twitter desde hace un tiempo agregó la posibilidad de limitar quiénes pueden responder a las publicaciones.

La forma en que se puede activar esta función es bastante fácil, solo tienes que redactar tu trino de la misma forma en que lo haría en cualquier ocasión, pero antes de subirlo a la plataforma puedes elegir la opción que más te represente en cuanto a las respuestas del mismo. La ubicación de la opción puede variar un poco dependiendo de si usas la app móvil o la página web de escritorio, aunque usualmente aparece justo debajo del área de escritura.

Las opciones disponibles se dividen entre permitir que todos los usuarios de la plataforma tengan la posibilidad de comentar la publicación, únicamente las personas que se estén siguiendo en la cuenta usada o exclusivamente los usuarios que hayan sido mencionados en el trino. Esta última opción también significa que en caso de no haber usado el símbolo @ para mencionar a alguien, entonces nadie podrá poner respuestas al contenido en cuestión.

Las diversas opciones de limitación para las respuestas pueden ser bastante útiles también para casos de anuncios en empresas o interacciones profesionales, pues esto puede dejar por fuera a personas que podrían simplemente interrumpir la comunicación o robarse la atención ante un comunicado de importancia severa.

Ahora bien, si tienes un trino que ya publicaste antes, pero sigues recibiendo comentarios y quieres que esto pare, Twitter también agregó hace muy poco la opción de editar las restricciones de respuesta aún en contenido que ya fue publicado con antelación. De esa forma no hay problema se nos olvidó ajustar las preferencias antes de publicar nuevas palabras e ideas.

Para modificar las restricciones de respuesta en trinos ya publicados solo tienes que seguir los pasos a continuación:

1. Abre la app de Twitter

2. Escoge un trino propio que quieras modificar

3. Toca en los puntos suspensivos al lado derecho

4. Se abrirá un menú, toca en “Cambia quiénes pueden responder”

5. Selecciona la opción que prefieras

Una vez hayas completado los pasos aparecerá un aviso notificando que el cambio ha sido realizado. Además, si quieres confirmar que los ajustes quedaron de la forma en que lo querías, aparecerá un aviso debajo del trino elegido especificando quién exactamente puede interactuar con la publicación en cuestión.

Twitter implementó esta herramienta principalmente como parte de sus cambios pensados para evitar casos de acoso digital, una iniciativa que otras redes sociales también están buscando adoptar como es el caso reciente de Instagram que ha ajustado nuevas limitaciones para los mensajes directos y los comentarios en imágenes.

