Por qué el 30 de junio se celebra el día de las redes sociales

Hace 11 años que cada 30 de junio se celebra el día de las redes sociales REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Hoy es 30 de junio y es el día mundial de las redes sociales. Existe desde 2010 y fue una idea de Peter Cashmore, fundador del sitio Mashable. La celebración apunta a reconocer el valor de estas plataformas. Se realizarán actividades en todo el mundo bajo el hashtag #SMDay (Social Media Day).

En la actualidad, el 53,6% de la población mundial usa redes sociales de forma activa (son aproximadamente 4.200 millones de personas), según el estudio The Global State of Digital 2021 de Hootsuite y We Are Social. El 98.8% de las personas usan dispositivos móviles para acceder a las redes sociales.

Según este estudio, Facebook es la red social con más usuarios en el mundo, con 2.800 millones de usuarios. Le siguen YouTube con aproximadamente de 2.300 millones y WhatsApp, con 2.000 millones.

En 2020, plataformas sociales como Instagram, Twitter, YouTube, Twitch y TikTok tuvieron un crecimiento importante de la cantidad de usuarios que usan estas redes, debido a la pandemia de COVID-19. De acuerdo al informe State of Mobile 2021, de la compañía App Annie, el consumo mensual de TikTok creció un 94,1% en 2020 con respecto al año anterior, mientras que el aumento de otras redes sociales, como Facebook o Instagram, fue alrededor del 11%.

La red social china TikTok creció exponencialmente en 2020 REUTERS/Mike Blake/File Photo

Además, el estudio indica que TikTok ha sido la app más descargada entre enero y noviembre de 2020. Se estima que su número de usuarios ya supera los 800 millones en todo el mundo. Un informe de la empresa WARC señala que más de dos quintas partes, es decir, el 44%, de los profesionales expertos en marketing digital planea aumentar su gasto en esta red social china, en 2021. Así, se convertiría en la cuarta plataforma con mayor demanda, superando, inclusive, a Facebook.

Consejos de uso de redes sociales para potenciar negocios

Las métricas son una pieza fundamental del marketing digital en redes sociales (Foto: Pixabay)

Las redes sociales se han convertido en fuentes de trabajo para millones de personas, y han explotado lo que se conoce como marketing digital (la puesta en marcha de estrategias de comercialización dentro de los medios digitales). Una plataforma social bien usada puede hacer crecer a un negocio, una persona, o incluso un candidato político, entre otros.

En este sentido, hay consejos para potenciar cuentas en redes sociales. De acuerdo a Napse, compañia de software existen “Do” y “Don’ts”, es decir, cosas que hay que hacer y no, respectivamente. Se trata de prácticas que funcionan como estrategias para conseguir un aumento de seguidores. Sin embargo, muchas de ellas no son más que un mito y, en realidad, son malos hábitos.

Respecto de lo que se debe hacer, es importante crear contenido original y relevante para los usuarios, usar imágenes de buena calidad, usar hashtags y etiquetas de forma moderada, crear contenido con el que los usuarios puedan interactuar y chequear los comentarios y mensajes con frecuencia y responderlos.

Respecto de lo que no se debe hacer usar hashtags y etiquetas de forma excesiva (algo que es muy frecuente en las redes sociales), usar imágenes de mala calidad, usar imágenes violando derechos de autor, hacer sorteos que obligan a los usuarios a realizar una excesiva cantidad de consignas, seguir masivamente a otras cuentas para lograr más seguidores, no responder los comentarios y mensajes, publicar exactamente los mismos contenidos en todas las plataformas y hacer hacer publicaciones solo de los productos que se venden.

