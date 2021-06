Instagram revela algunos detalles sobre cómo clasifica, muestra y modera el contenido

Desde Instagram señalan que cuando lanzaron la red social en 2010, se trataba solo de fotos en orden cronológico. Pero eso cambió. REUTERS/Dado Ruvic

“Es difícil confiar en lo que no comprendes”. Así comienza un posteo del blog de Instagram firmado por el director de la red social, Adam Mosseri. Hace referencia al desconocimiento que tienen los usuarios sobre cómo funcionan sus algoritmos, que determinan cada día el contenido que ven las personas.

Mosseri señala que quieren mostrar cómo funciona la red social, ya que existen muchos conceptos errados al respecto, en su opinión. Así, la compañía compartió esta semana el primer posteo de una serie de publicaciones que intentarán arrojar luz sobre cómo funciona la tecnología detrás de Instagram.

“Uno de los principales conceptos erróneos que queremos aclarar es la existencia de ´El algoritmo´. Instagram no tiene un algoritmo que supervise lo que las personas hacen y lo que no ven en la aplicación. Usamos una variedad de algoritmos, clasificadores y procesos, cada uno con su propio propósito”, escribe el director. Queda claro también que, inclusive en ámbitos técnicos o de marketing digital, decir “el algoritmo” es tan solo un símbolo que refiere a la “cocina” detrás de la red social (¿como decir “el Gran Hermano”?)

Desde la compañía explican que, cuando lanzaron la red social en 2010, Instagram se trataba solo de fotos en orden cronológico. Pero a medida que creció la cantidad de usuarios de la red social, y las personas empezaron a seguir a más gente (y ser seguidas) se tornó imposible para la mayoría de las personas ver todo.

Según indican, hacia 2016, a las personas les faltaba el 70% de todas sus publicaciones en el Feed, incluida casi la mitad de los posteos de sus contactos cercanos. Por esa razón, la red social comenzó a clasificar las publicaciones en función de lo que lo que (sus algoritmos, entonces) consideraban que les importaba más.

Cada parte de la app (Feed, Explorar, Reels) utiliza su propio algoritmo adaptado a cómo la usan las personas. En este sentido, los usuarios tienden a buscar a sus amigos más cercanos en Historias, pero quieren descubrir algo completamente nuevo en Explorar.

Reels, uno de los formatos en los que apuesta Instagram

Entonces, las clasificaciones que hace Instagram varían según la sección. Según destacan, el Feed y las Historias son lugares donde las personas desean ver contenido de sus amigos, familiares y sus seres más cercanos. En los algoritmos de clasificación, su funcionamiento se puede dividir en pasos. Así, la red social, primero define el conjunto de cosas que planea clasificar. Por ejemplo, para el Feed y las Historias, son todas las publicaciones recientes compartidas por las personas a las que sigue ese usuario. Pero hay excepciones, como los anuncios.

Sin embargo señalan que la gran mayoría de lo que se ve, es compartido por personas a las que sigue el usuario. Luego, la red social toma toda la información que tiene sobre lo que se publicó, las personas que hicieron esas publicaciones y sus preferencias. A eso lo llama “señales”. Incluye, por ejemplo, la hora en la que se compartió una publicación.

Las señales más importantes en el Feed y las Historias están relacionadas a la información del posteo como los “me gusta”, cuándo se publicó, cuánto tiempo dura (si es un video) o la ubicación, si la hay. También, se considera información sobre la persona que publicó. “Esto nos ayuda a tener una idea de lo interesante que la persona puede ser para usted e incluye señales como cuántas veces la gente ha interactuado con esa persona en las últimas semanas”, explican.

Asimismo, para la red social es importante incluir en estas señales cuántas publicaciones de una persona reciben “Me gusta” de manera similar (por ejemplo, podrían ser, a menudo, posteos de mascotas, por ejemplo). Y se considera el historial de interacción con alguien. Un ejemplo es saber si la persona suele comentar o no las publicaciones de los demás. A partir de ahí, realiza una serie de predicciones.

Son conjeturas fundamentadas sobre la probabilidad de que una persona interactúe con una publicación de diferentes maneras. En el Feed, por ejemplo, las cinco interacciones que destacan son la probabilidad de que dedique unos segundos a una publicación, la comente, le guste, la guarde y toque la foto de perfil.

Cuanto más probable sea que la persona realice una acción, y cuanto más calcula esa acción la red social, más arriba verá la persona esta publicación.

Shadowbanning

“Las personas a menudo nos acusan de ocultar su contenido o de silenciarlos”, señalan desde Instagram REUTERS/Thomas White

“Las personas a menudo nos acusan de ocultar su contenido o de silenciarlos”, señala el posteo en el blog de Instagram. Eso es denominado shadowbanning .“Existe hace mucho tiempo en Instagram y, la falta de transparencia sobre ´el algoritmo´, abrió una infinita cantidad de teorías al respecto. Lo cierto es que premia o penaliza según el contenido que hagas y cómo sigas las normas de la plataforma. En el blog de la red social lo único que dicen es que ´van a ser más transparentes´ en por qué borran o no una publicación y mucho no se hacen cargo del shadowbanning. Siguen siendo poco claras las razones por las que el usuario es penalizado y por ahora solo parece una expresión de deseo y una promesa a futuro”, expresa a Infobae Juan Marenco, CEO Be Influencers y co-autor del grupo de estudio Cultura de la Influencia.

Continúa: “Básicamente: el algoritmo sigue siendo poco transparente y es una expresión de deseo de lo que ´les gustaría que sea´ pero no terminamos de saber qué pasa”. Desde la red social, admiten que no siempre han hecho lo suficiente para explicar por qué eliminan un contenido cuando lo hacen.

“Como resultado, entendemos que las personas inevitablemente llegarán a sus propias conclusiones sobre por qué sucedió algo, y que esas conclusiones pueden hacer que las personas se sientan confundidas o victimizadas”, señalan desde Instagram. En este sentido, la red social dice que no puede prometer que una persona llegará constantemente a la misma cantidad de personas cuando publique contenido. “La verdad es que la mayoría de tus seguidores no verán lo que compartes, porque la mayoría de las personas mira menos de la mitad de su Feed”, aseguran.

Por otro lado, la empresa dice estar trabajando en el desarrollo de mejores notificaciones en la aplicación para que las personas sepan en el momento por qué, por ejemplo, su publicación fue eliminada.

SEGUIR LEYENDO: