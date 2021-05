A partir de mañana se termina el almacenamiento ilimitado y gratuito en Google Fotos

A partir del 1 de junio, las imágenes y videos subidos en alta también insumirán espacio en Google Fotos

A partir de mañana, 1° de junio, se terminará el almacenamiento gratuito e ilimitado en Google Fotos. Hasta ese momento, los videos y fotos que se hayan subido en alta calidad no contarán dentro de los 15 GB que la compañía ofrece sin costo.

Pero todo el back up del contenido multimedia que se haga a partir de mañana, en la calidad que sea, se descontará de esa cuota de 15 GB que se reparte entre Gmail, Drive y Fotos. Pero luego de esa fecha, el material consumirá parte de ese almacenamiento disponible, salvo en el caso de los teléfonos Pixel, en los cuales se seguirá gozando de ese beneficio.

Una vez que se supere ese límite, el usuario, para seguir haciendo respaldo del contenido en la nube de la empresa, deberá abonar una suscripción al servicio de almacenamiento, Google One. Si no quiere hacer uso de esta opción, entonces deberá hacer un back up en un disco rígido o bien optar por otros servicios pagos en la nube.

La empresa estima que más del 80% de los usuarios tendrán posibilidad de almacenar contenido hasta 3 años más sin costo dentro del almacenamiento de 15 GB, una vez que entre en vigencia esta restricción que fue anunciada por primera vez en noviembre del año pasado Se dio a conocer con bastantes meses de anticipación para que los usuarios tuvieran tiempo de informarse de esta iniciativa y fueran realizando las copias de fotos y videos en alta calidad, que hasta hoy se pueden hacer sin que se insuma espacio, así como para poner en orden otros archivos y gestionar el espacio disponible.

Cómo liberar espacio

Comprimir las fotos. Hoy es el último día para hacer esto, a partir de mañana esta alternativa no ayudará a liberar espacio, como y se mencionó. Debes desde una computadora a photos.google.com/settings. Presiona en la opción que dice “Recuperar almacenamiento”. Esto comprimirá el contenido multimedia en formato alta calidad para que no ocupen espacio. Para borrar las fotos y videos a la papelera hay que seleccionarlos y en el margen superior derecho presionar en el ícono de eliminar.

Eliminar archivos pesados. Para hacer esto, es necesario ingresar a tu cuenta desde una computadora y visualizar tus archivos ordenados de mayor a menor tamaño. Luego elige los archivos que no necesites, para que vayan a la Papelera, donde luego puedes ingresar para borrarlos definitivamente. En 24 horas, el espacio que ocupaban los archivos que quitaste aparecerá como disponible en tu cuenta de Drive.

A su vez, para quitar uno o varios archivos que ocupen espacio en Fotos, Gmail o Drive puedes usar el Administrador de almacenamiento de Google One. Para eso debes ingresar aquí. Allí verás el contenido filtrado por tamaño así como el material que ya fue descartado en la papelera y se puede borrar definitivamente.

Quitar los correos que más espacio ocupan. Dentro de Gmail ingresa en el cuadro de búsqueda (junto al ícono de la lupa) y escribe has:attachment larger:10M. Eso filtrará los correos con adjuntos mayores a 10M. Puedes reemplazar el 10 por un número mayor si quieres eliminar archivos más pesados.

Así puedes filtrar los mails con adjuntos pesados en Gmail

Marca todos los correos que quieras borrar y presiona el ícono del tacho de basura para eliminar ese contenido. Luego en el margen izquierdo, presiona en Menú y luego Papelera para borrarlos de forma definitiva.

Qué pasa si te quedas sin espacio disponible

Si te quedas sin espacio, ya no podrás subir archivos ni imágenes a Google Drive; así como tampoco crear copias de seguridad de fotos ni videos en calidad original en Google Fotos. Tampoco podrás crear archivos nuevos en Jamboard, Documentos, Hojas de cálculo, Presentaciones, Dibujos ni Formularios de Google. A su vez, se detendrán las sincronizaciones entre la carpeta de Google Drive de la computadora y Mi unidad. Es posible que si te quedas sin espacio tampoco puedas enviar ni recibir correos electrónicos a través de Gmail, aunque sí podrás continuar accediendo a tu cuenta de Google.

Si superaste la cuota de espacio hace 2 años o más y no liberaste ni compraste más espacio para volver a estar por debajo del límite, es posible que Google se quite todo el contenido que tengas en Gmail, Drive y Fotos . Lo mismo podría ocurrir si durante 2 años o más tienes la cuenta inactiva, es decir, si no la utilizas. La forma más simple de mantener los datos activos es visitar periódicamente Gmail, Google Fotos y Google Drive.

Pero antes de que eso suceda, recibirás una notificación por correo electrónico y otras notificaciones de Google. La compañía explica, en sus términos y condiciones, que se contactarán con el usuario al menos tres meses antes de que se cumplan los requisitos para que se borre el contenido.

Además, se le dará al usuario la oportunidad de evitar que se borre su contenido, ya sea comprando más espacio de almacenamiento o quitando archivos .

A su vez, para evitar perder información, el usuario tiene la posibilidad de descargar todo el contenido que tenga alojado en los servicios de Google, para lo cual hay que seguir los pasos mencionados en este artículo.

