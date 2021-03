Jack Dorsey vendió el primer tuit de la historia por USD 2,9 millones

Jack Dorsey, CEO de Twitter (REUTERS/Anushree Fadnavis//File Photo)

Jack Dorsey, CEO de Twitter, vendió una versión digital de su primer tuit por más de USD2,9 millones luego de una subasta que duró más de dos semanas.

El tuit, con fecha 21 de marzo de 2006, que dice “just setting up my twttr” (aquí instalando mi twttr), fue adquirido por el director general de Bridge Oracle, Sina Estavi, de acuerdo con Valuables by Cent, la plataforma digital en la que se realizó la subasta.

Imagen del primer tuit de la historia y que se vendió por 2,9 millones de dólares.

La publicación, de 15 años de antigüedad, fue vendida como un token o activo digital no fungible (o NFT, por sus siglas en inglés). Se considera no fungible un bien que no se desgasta por el uso y además que es único, porque no puede ser reemplazado por otro bien de su misma especie.

Los NFT son versiones digitales de memes, gráficos, tuits, obras de arte o cualquier otro producto digital al cual la comunidad le confiere un valor. Se basan en los estándares de la red Ethereum y su cadena de bloques o blockchain. Son activos criptográficos, únicos, indivisibles y al estar inscriptos en la cadena de bloques se puede verificar o certificar su validez. Este sistema permite tener un seguimiento de su creador, las transacciones que se hicieron y cuál es su propietario actual.

Se podría comparar un NFT con la adquisición de una obra de arte original que fue firmada por su autor. Y esto es lo que ocurre con el tuit de Dorsey. Si bien se puede ver online y hacer capturas de pantalla de este mensaje, la versión original, firmad digitalmente por su creador, está en manos de Sina Estavi, director de una plataforma de Blockchain llamada Bridge Oracle. Es un ferviente creyente del Bitcoins y la cultura cripto en general.

Dorsey tuiteó a principios de este mes que el monto recaudado se convertiría a Bitcoins, y posteriormente se donaría a GiveDirectly’s Africa Response, una organización caritativa que recauda fondos para apoyar a familias africanas que resultaron afectadas financieramente por la pandemia de coronavirus.

Obra 'Everydays: The First 5000 Days' creada por el artista Beeple y que se subastó por 69,4 millones de dólares (BEEPLE/Handout via REUTERS)

De acuerdo con Valuables, el 95% de los ingresos de la venta son para el creador original del tuit y el 5% restante para la plataforma. Dorsey tuiteó el recibo de Bitcoin e informó que el dinero ya se había enviado a GiveDirectly’s Africa Response.

“Increíble — un enorme agradecimiento a @jack y @sinaEstavi — ansiosos por hacer llegar este dinero a las manos de los beneficiarios”, tuiteó GiveDirecty, mencionando las cuentas de Twitter de Dorsey y Estavi.

Los NFT vienen pisando fuerte en el mundo de los objetos coleccionables. A principios de este mes, una casa de subastas británica vendió en 69,4 millones de dólares una obra del artista Beeple en una subasta por internet, y otorgó un NFT como garantía de autenticidad.

SEGUIR LEYENDO: