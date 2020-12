La lista de los temas más buscados en Google durante 2020 en todo el mundo

La Mona Lisa con barbijo, una imagen símbolo del año del coronavirus en el mundo (REUTERS/Heo Ran)

Google dio a conocer las búsquedas que fueron tendencia en todo el mundo en 2020, en el que se destacaron las consultas sobre el coronavirus, el resultado de las elecciones en Estados Unidos, Kobe Bryant, Zoom y la Indian Premier League (Liga Premier de India de cricket).

La persona más buscada del 2020 fue el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, quien derrotó en las elecciones al actual mandatario norteamericano, Donald Trump. El podio lo completan el dictador de Corea del Norte Kim Jong-un y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. La futura vicepresidenta de EE.UU., Kamala Harris, y el actor estadounidense Tom Hanks ocupan el cuarto y quinto puesto, respectivamente.

Con respecto a las noticias más consultadas en el motor de búsqueda más popular, se encuentran el coronavirus, los resultados de las elecciones en Estados Unidos, Irán, Beirut y el Hantavirus, una enfermedad transmitida por roedores silvestres infectados

En lo referente a películas, el primer lugar del ranking lo ocupa Parasite, la producción surcoreana ganadora del Oscar a “Mejor Película”, seguida por 1917, Black Panther, 365 días y Contagio, un largometraje de 2011 sobre la pandemia de Gripe A H1M1 que, por sus similitudes con la enfermedad de COVID-19, estuvo entre los más vistos en 2020.

Por otro lado, los actores más buscados fueron Tom Hanks, el estadounidense Joaquin Phoenix, el indio Amitabh Bachchan, el británico Ricky Gervais y la norteamericana Jada Pinkett Smith.

En cuanto a los atletas, el “top 5” lo componen el piloto de automovilismo Ryan Newman, el ex basquetbolista Michael Jordan, el boxeador Tyson Fury, el jugador de fútbol americano Tom Brady y el ex pugilista Mike Tyson.

A continuación, las listas completas de todas las categorías con las búsquedas que fueron tendencia en 2020:

Una prueba PCR de coronavirus. REUTERS/Lucy Nicholson

Búsquedas

1. Coronavirus

2. Resultados de las elecciones

3. Kobe Bryan

4. Zoom

5. IPL

6. India vs. Nueva Zelanda

7. Actualización del coronavirus

8. Síntomas del coronavirus

9. Joe Biden

10. Google Classroom

Joe Biden y Donald Trump. EFE/Jim Lo Scalzo/Archivo

Noticias

1. Coronavirus

2. Resultados de las elecciones

3. Irán

4. Beirut

5. Hantavirus

6. Stimulus check (cheque de estímulo)

7. Desempleo

8. Stock de Tesla

9. Resultados de elecciones de Bihar (India)

10. Black Lives Matter

El actor estadounidense Tom Hanks. EFE/EPA/ETIENNE LAURENT/Archivo

Actores

1. Tom Hanks

2. Joaquin Phoenix

3. Amitabh Bachchan

4. Ricky Gervais

5. Jada Pinkett Smith

6. Justin Hartley

7. Lea Michele

8. Eleazar Gómez

9. Ansel Elgort

10. Михаил Ефремов (Mijaíl Olégovich Yefrémov)

Ryan Newman. Brynn Anderson/Pool Photo via USA TODAY Network

Atletas

1. Ryan Newman

2. Michael Jordan

3. Tyson Fury

4. Tom Brady

5. Mike Tyson

6. Luis Suárez

7. Alex Zanardi

8. Delonte West

9. Drew Brees

10. Thiago Silva

Lady Gaga en Together at Home concert. Global Citizen/Handout via REUTERS NO RESALES.

Conciertos

1. Together At Home concert

2. Fire Fight Australia concert

3. Garth Brooks drive in concert

4. Travis Scott Fortnite concert

5. BTS online concert

6. iHeartRadio concert

7. Andrea Bocelli concert

8. Elton John concert

9. Meerkat Music Take That concert

10. Metallica drive in concert

Among Us

Juegos

1) Among Us

2) Fall Guys: Ultimate Knockout

3) Valorant

4) Genshin Impact

5) The Last of Us 2

6) Ghost of Tsushima

7) FIFA 21

8) Animal Crossing

9) Call of Duty: Warzone

10) ドラクエ ウォーク(Dragon Quest Walk)

Kobe Bryant. EFE/Mike Nelson/Archivo

Muertes

1. Kobe Bryant

2. Naya Rivera

3. Chadwick Boseman

4. Sushant Singh Rajput

5. George Floyd

6. 三浦春馬 (Haruma Miura)

7. Caroline Flack

8. Diego Maradona

9. Sean Connery

10. Eddie Van Halen

Cardi B, rapera estadounidense intérprete de WAP. EFE/EPA/ENNIO LEANZA/Archivo

Letras de canciones

1. WAP

2. Savage Love

3. GOOBA

4. Skechers

5. Dynamite

6. Aisyah Istri Rasulullah

7. No Time To Die

8. Safaera

9. Dalan Liyane

10. What’s Poppin

Bong Joon Ho, director de Parasite. REUTERS/Lucas Jackson

Películas

1. Parasite

2. 1917

3. Black Panther

4. 365 Dni

5. Contagion

6. Tenet

7. Enola Holmes

8. Harley Quinn: Birds of Prey

9. Mulan

10. Jojo Rabbit

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. REUTERS/Kevin Lamarque

Gente

1. Joe Biden

2. Kim Jong Un

3. Boris Johnson

4. Kamala Harris

5. Tom Hanks

6. Jacob Blake

7. Kanye West

8. Ghislaine Maxwell

9. August Alsina

10. Ryan Newman

Pan de masa madre. REUTERS/Dylan Martinez/Archivo

Recetas

1. Café Dalgona

2. Ekmek

3. Pan de masa madre

4. Pizza

5. Lahmacun

6. Beer bread

7. Banana bread

8. Pan pita

9. Brioche

10. Naan

Cobra Kai. BOB MAHONEY/NETFLIX © 2020

Programas de televisión

1. Tiger King

2. Big Brother Brasil

3. Money Heist

4. Cobra Kai

5. The Umbrella Academy

6. Emily in Paris

7. Ozark

8. The Queen’s Gambit

9. Outer Banks

10. Locke & Key

