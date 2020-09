Facebook ignoró campañas en la red social dedicadas a manipular elecciones en todo el mundo

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg (EFE/EPA/MICHAEL REYNOLDS)

Facebook ignoró o no actuó con suficiente rapidez frente a diferentes campañas llevadas adelante en la red social con el objetivo de manipular elecciones y otros procesos políticos, reportó este lunes Buzzfeed News.

La información está basada en un documento interno de 6.600 páginas que revela la falta de acción de la compañía sobre numerosos actos concretos. Detrás de éste se encuentra Sophie Zhang, una ex científica de datos que trabajaba en el equipo de integridad de la compañía lidiando con cuentas falsas que buscaban influir en elecciones, y fue despedida recientemente.

“ Sé que tengo sangre en mis manos ”, sentenció Zhang en un pasaje del memo, al describir las consecuencias concretas de las campañas llevadas a cabo con impunidad dentro de la red social, que al 10 de agosto contaba con 2.700 millones de usuarios a nivel global.

“ En los tres años que pasé en Facebook, encontré múltiples y evidentes intentos de gobiernos nacionales de abusar de nuestra plataforma a gran escala para engañar a sus propios ciudadanos, generando noticias de impacto internacional en múltiples ocasiones” , indicó Zhang en un párrafo del documento.

“He tomado personalmente decisiones que afectaron presidentes sin que nadie me supervisara”, agregó. Y dijo que tener ese poder pese a ser una empleada de rango medio terminó afectando su salud: aseguró que la falta de apoyo institucional y los potenciales efectos de sus acciones o falta de ellas la llevaron a dejar de poder dormir . Y también a sentirse responsable de conflictos sociales que tuvieron lugar en países que decidió no priorizar.

“Había tantos comportamientos violatorios de las normas alrededor del mundo que terminó recayendo en mí la responsabilidad de determinar que casos continuar investigando”.

Zhang indicó que, no obstante sus conclusiones, los altos mandos de Facebook exhibían poco interés en proteger los procesos democráticos en países pequeños. En esa línea, describió cómo priorizaron a los Estados Unidos y Europa Occidental, y cómo solo actuaron con respecto a otras regiones luego de que reiterara sus advertencias en los foros públicos de la aplicación de mensajería interna de la compañía, Workplace.

Entre los casos que mencionó se encuentra el uso de cuentas falsas para alterar de manera artificial la imagen de gobiernos y partidos políticos en Honduras y Azerbaiyán. Y campañas coordinadas de distintos tamaños que buscaban impulsar o dañar candidatos o elecciones en países como India, Ucrania, España, Brasil, Estados Unidos, Bolivia y Ecuador.

Zhang explicó que decidió no publicar el documento por dos motivos: por el temor a que afectara los esfuerzos de Facebook para prepararse para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que tendrán lugar el próximo 3 de noviembre; y por miedo a poner en peligro su propia seguridad. “Entiendo que me pusieron en un lugar imposible: atrapada entre mi lealtad a la compañía y mi lealtad al mundo entero”, expresó para graficar sus sensaciones.

Buzzfeed explicó que decidió publicar los elementos del documento que no contuvieran información personal de Zhang y que considerara de “claro interés público”.

El sitio enumera las siguientes revelaciones contenidas en el memo:

Zhang explicó que cuando llevó sus preocupaciones a sus superiores y pidió que se dedicaran más recursos a contrarrestar actividades maliciosas relacionadas a procesos políticos, la respuesta fue negativa: “Los recursos humanos son limitados”, le dijeron.

En contraste, expresó, los mayores esfuerzos están dedicados a priorizar su imagen pública. “Es un secreto a voces que las decisiones a corto plazo de Facebook están motivadas por la potencial atención negativa” que pueda recibir, dijo. En esa línea, recordó que cuando se le ordenó dejar de enfocarse en el área cívica, “me advirtieron que Facebook no continuaría necesitando mis servicios si me rehusaba”.

No obstante, la falta de acciones de la red social para contrarrestar los contenidos de odio -no limitados al ámbito político- igualmente ha afectado a la compañía. En julio, más de 1.000 empresas -incluyendo numerosas multinacionales- dejaron de pagar por anuncios en la red social por ese preciso motivo. Un reporte de The New York Times sobre el boicot indicó que si bien la decisión no generó importantes problemas financieros, sí afectó la imagen de la compañía.

Zhang fue despedida de Facebook en septiembre. Dijo que ofreció permanecer como voluntaria hasta las elecciones presidenciales de Estados Unidos, pero su oferta fue rechazada. Publicó el documento en su último día de trabajo y urgió a sus ahora ex colegas a no abandonar la compañía y buscar a otros con las mismas convicciones para “arreglarla desde dentro”.

En un intento de aplacar las críticas sobre su inacción ante la manipulación política y electoral, Facebook anunció a principios de septiembre que prohibirá la publicación de todos los anuncios y mensajes políticos nuevos en sus páginas una semana antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. También indicó que llevará a cabo otras medidas “para reducir el riesgo de desinformación", como la limitación del reenvío de mensajes a través de Messenger”.

No obstante, distintas voces expresaron escepticismo sobre la posibilidad de que la red social evite ser usada para manipular el proceso. En diálogo con The Washington Post, Rashad Robinson, director ejecutivo de la organización de derechos civiles Color of Change, se preguntó: “Con Facebook siempre se trata de si efectivamente van a hacer las cosas o no. ¿Pueden realmente implementar estas políticas? ¿Lo van a hacer? ”.

