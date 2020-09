Microsoft anunció que TikTok rechazó su oferta de compra

En medio de las tensiones comerciales con China, Donald Trump dio un ultimátum a Tiktok para que abandonara su actividad en EEUU (REUTERS/Florence Lo/Illustration)

La empresa ByteDance, propietaria de TikTok, no venderá la popular aplicación a Microsoft, de acuerdo a lo anunciado este domingo por el gigante tecnológico norteamericano.

“ByteDance nos hizo saber hoy que no venderán las operaciones de TikTok en Estados Unidos a Microsoft. Confiamos en que nuestra propuesta hubiera sido buena para los usuarios de TikTok, mientras se protegen los intereses de seguridad nacional. Para ello, habríamos hecho cambios significativos para asegurar que el servicio cumpliera con los más altos estándares de seguridad, privacidad, seguridad en línea y lucha contra la desinformación, y dejamos claros estos principios en nuestra declaración de agosto. Esperamos ver cómo evoluciona el servicio en estas importantes áreas ”, indicó Microsoft en un escueto comunicado.

En los últimos meses, en medio de una escalada de tensiones entre China y Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un ultimátum a Tiktok para que abandonara su actividad en el país entre acusaciones de que la aplicación es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense.

Este anuncio de Microsoft deja a Oracle, una de las pocas empresas de Silicon Valley que se alió públicamente con Trump, como la única opción públicamente conocida para adquirir TikTok.

Fuentes involucradas en las negociaciones indicaron a The New York Times que ByteDance manifestó que Oracle sería su “socio tecnológico”, pero no está claro si eso significa que también tomaría una participación mayoritaria en la propiedad de la aplicación.

Microsoft era uno de los interesados en adquirir TikTok (EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO)

En agosto Microsoft anunció que insistiría en una serie de protecciones que le darían esencialmente el control del código informático que TikTok utiliza para la versión americana y muchas otras versiones de habla inglesa de la aplicación. Sin embargo, semanas más tarde, China emitió nuevas regulaciones que prohíben a TikTok transferir su tecnología a un comprador extranjero, sin el permiso del gobierno chino.

Este domingo el diario chino South China Morning Post informó, citando a una fuente con conocimiento de las negociaciones, que ByteDance no venderá el algoritmo de TikTok a Estados Unidos. “Se puede vender el auto, pero no el motor”, expresó esa fuente.

“La compañía no entregará el código fuente a ningún comprador estadounidense, pero el equipo de tecnología de TikTok en Estados Unidos puede desarrollar un nuevo algoritmo”, agregó.

El pasado 6 de agosto Trump firmó una orden ejecutiva que prohíbe cualquier transacción o negocio con ByteDance, el desarrollador chino de TikTok, a partir de 45 días desde esa fecha, lo que ha obligado a varios potenciales compradores, entre los que además de Walmart y Microsoft se encuentran la red social Twitter y Oracle, a acelerar sus negociaciones.

TikTok, descargada 175 millones de veces en Estados Unidos, y más de 1.000 millones en todo el mundo, argumentó en la demanda que la orden de Trump fue una aplicación incorrecta de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional porque la plataforma, en la que los usuarios comparten videos cortos, no es “una amenaza inusual ni extraordinaria”.

Estados Unidos no es el primer país en actuar sobre sus preocupaciones de esta naturaleza. A finales de junio, y luego de registrar una serie de enfrentamientos con China en una frontera difusamente delimitada, India prohibió la aplicación - a la vez que otras 59 aplicaciones chinas- alegando que están involucradas en actividades “perjudiciales para la soberanía e integridad de la India, la defensa de la India, la seguridad del estado y el orden público”.

La mayoría de las aplicaciones fueron señaladas por las agencias de inteligencia indias ante la preocupación de que estaban recopilando datos de los usuarios y posiblemente también enviándolos fuera de las fronteras del país.

