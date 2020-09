Trump rechazó extender la fecha límite para la venta de Tik Tok en Estados Unidos: “O venden o cierran”

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

El presidente estadounidense, Donald Trump rechazó este jueves extender la fecha límite para la venta de las operaciones en el país de Tik Tok -la red social propiedad de la empresa china Bytedance- al reafirmar que tiene hasta el 15 de septiembre para hacerlo. Caso contrario, deberá cesarlas por completo.

“No, no voy a extender la fecha límite, no. Es el 15 de septiembre, no habrá ninguna extensión de la fecha límite de TikTok”, aseveró Trump en un breve contacto con la prensa antes de subir al avión presidencial para viajar al estado de Michigan, clave para las elecciones de noviembre y donde realizó un mitin.

“Lo de TikTok está evolucionando, veremos qué pasa. O cierran o lo venderán. Así que, o cerraremos TikTok en este país por razones de seguridad o será vendido”, expresó.

En reiteradas ocasiones, el presidente ha asegurado que TikTok supone una “amenaza” para la seguridad nacional de Estados Unidos. Su administración ha expresado preocupación sobre la posibilidad de que la información sobre los usuarios pueda transmitirse al régimen chino.

En la misma línea se han pronunciado distintos legisladores estadounidenses. El 6 de agosto, el Senado aprobó un proyecto de ley que prohíbe la aplicación en los teléfonos de empleados del gobierno.

“TikTok representa un gran riesgo de seguridad y no tiene cabida en los dispositivos del gobierno”, tuiteó el servicio de prensa del senador republicano Josh Hawley, coautor del texto. El otro promotor de la iniciativa fue el demócrata Richard Blumenthal, lo que ilustra el apoyo bipartidario de que gozó, algo inusual en un país extremadamente polarizado.

Foto: DPA

TikTok, que en EE.UU. tiene más de 80 millones de usuarios, es una de las redes sociales que más ha crecido en los últimos años, donde se ha convertido en el principal entretenimiento para muchos adolescentes y un canal de marketing para importantes celebridades.

El Ministerio de Asunto Exteriores de China se opone a la venta forzada de TikTok, una operación que en su opinión viola los principios de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

La empresa también ha mostrado su desacuerdo. De hecho, a finales de agosto presentó un recurso legal contra el decreto del presidente que prohíbe las operaciones de no concretarse su venta. Tik Tok argumentó que la administración no les dio una oportunidad justa para defenderse de las acusaciones.

También se menciona que la empresa tomó medidas extraordinarias para abordar las preocupaciones el gobierno de Estados Unidos, y en ese sentido almacenó los datos de usuarios estadounidenses fuera de China, en Estados Unidos y Singapur.

Sin embargo, la presentación no la protege de tener que realizar la operación. Y empresas como Oracle, Microsoft y Wallmart ya hayan expresado interés para adquirir las operaciones. No obstante, el 31 de agosto la venta agregó un nuevo obstáculo luego de que China anunciara por primera vez desde 2008 la necesidad de obtener una licencia del régimen para exportar tecnología.

El logo de Bytedance. Foto: Reuters

Dentro de los ítems en el listado están los productos que ofrezcan recomendación personalizada basada en análisis de datos, algo que impacta directamente en Tik Tok, considerando que su algoritmo ofrece sugerencias al usuario basada en la información que recopila sobre su uso y comportamiento.

Al respecto, la agencia de noticias oficial Xinhua de China citó a un asesor comercial del gobierno diciendo que ByteDance debería estudiar la nueva lista de exportación y considerar “seria y cautelosamente” si debería o no detener sus negociaciones de ventas.

Un día después, la empresa dijo que había tomado nota de la regulación de exportación y en este sentido aclaró que “la empresa cumplirá estrictamente” con las leyes, según publicó CNBC.

ByteDance no es la única empresa que el gobierno de Estados Unido ha considerado que representa un riesgo para la seguridad de su país. WeChat, la aplicación de mensajería de Tencent, enfrenta la misma prohibición que la aplicación TikTok, por motivos de seguridad nacional. Con este mismo argumento, la administración de Trump limitó el despliegue de 5G por parte de la empresa china Huawei. Y también ha alertado a otros gobiernos en el mundo a que se abstengan a emplear este tipo de tecnología por considerar que podría derivar en ciberespionaje por parte del gobierno chino.

