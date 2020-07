Facebook y Mark Zuckerberg decepcionan una vez más a los grupos de derechos civiles

© 2019 Bloomberg Finance LP

Una reunión entre el gigante de las redes sociales y los grupos de derechos civiles, incluida la Liga Anti-Difamación, NAACP y Color of Change, no resultó del todo bien. El New York Times informó que el CEO Mark Zuckerberg y el COO Sheryl Sandberg se reunieron durante aproximadamente una hora en una videoconferencia, pero ofrecieron poco en términos de concesiones relacionadas con sus políticas para administrar el contenido de sus redes sociales.

Una respuesta negativa llegó rápidamente. “En nuestra reunión de hoy fue muy claro que Mark Zuckerberg y el equipo de Facebook aún no están listos para abordar el odio vitriólico en su plataforma”, dijeron los grupos en un comunicado. “En lugar de responder a las demandas de los anunciantes más grandes de la plataforma que se han unido al boicot publicitario #StopHateForProfit durante el mes de julio, Facebook quiere que aceptemos la misma retórica antigua, reempaquetada como una nueva respuesta”.

Los representantes dijeron que Facebook ofreció abordar solo una de las 10 demandas de los grupos (la compañía estaba dispuesta a crear una posición centrada en la promoción de los derechos civiles), pero no prometió hacerlo al nivel solicitado por la C-suite.

Vista del logo de la red social Facebook. EFE/ Julien De Rosa/Archivo

La inacción de Facebook no es una sorpresa. El viejo aforismo que dice que los incentivos a menudo impulsan el comportamiento parece ser cierto para este gigante tecnológico. Y en un nivel puro de dólares y centavos, la empresa está incentivada para hacer lo menos posible.

Todos conocemos los peores tipos de contenido, como el discurso de odio, la información errónea y las falsas conspiraciones, junto con la indignación que los rodea, tienden a ser más virales y generan más visitas a las páginas para las empresas de redes sociales. La ventaja de Facebook para elevar un contenido tan atractivo es obvio, pero la desventaja para la sociedad en su conjunto es enorme, desde problemas de salud mental hasta ideas científicamente desacreditadas como el movimiento anti-vaxer. Los cerebros de millones descienden por estas venenosas madrigueras de conejos.

Debido el reciente rendimiento de las acciones de Facebook, Zuckerberg puede sentir menos presión ahora. Después de un breve descenso a fines del mes pasado, en medio de la frenética cobertura de los compromisos de los anunciantes para retirar anuncios de las plataformas de Facebook, las acciones nuevamente están cerca de los máximos históricos. Lo extraño es que satisfacer las demandas de los grupos de derechos civiles no implica un gran esfuerzo para una empresa con los recursos de Facebook. La mayoría de ellos son simplemente sentido común. Después de la reunión del martes, los grupos de derechos civiles los reiteraron. Aquí hay una breve selección:

REUTERS/Erin Scott/File Photo

Realice auditorías y reembolsos a los anunciantes cuyos anuncios se muestran junto al contenido que luego se eliminó por infracciones de los términos del servicio. ¿No es eso solo un buen servicio al cliente? ¿No calmaría eso a los anunciantes de Facebook preocupados por la ubicación de seguridad de la marca, dándoles la confianza de que Facebook tomará la moderación del contenido más en serio?

Deje de recomendar o amplificar grupos o contenido de grupos asociados con odio, información errónea o conspiraciones a los usuarios.

Permita que las personas que enfrentan el odio y el acoso severos se conecten con un empleado de Facebook en vivo. Es solo una cuestión de estar dispuesto a gastar algo de dinero en algo que valga la pena.

Desafortunadamente, parece que Facebook seguirá decepcionando a sus críticos. La semana pasada, Zuckerberg dijo a sus empleados que los anunciantes eventualmente regresarán y que no cambiarán sus políticas bajo coacción, según The Information. “Tiendo a pensar que si alguien sale y te amenaza con hacer algo, eso realmente te pone en una caja donde, de alguna manera, es aún más difícil hacer lo que quiere porque ahora parece que estás capitulando”. según los informes, eso dijo el ejecutivo.

