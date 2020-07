Estados Unidos investiga si TikTok violó la privacidad de los niños

La popular aplicación de videos cortos china TikTok EFE/EPA/SANJEEV GUPTA/Archivo

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están investigando las acusaciones que apuntan a que la popular aplicación TikTok incumplió con un acuerdo de 2019 destinado a proteger la privacidad de los niños, según dos personas entrevistadas por las agencias.

Un miembro de un organismo de políticas tecnológicas de Massachusetts y otra fuente dijeron que participaron en teleconferencias separadas con funcionarios de la FTC y del Departamento de Justicia para discutir las acusaciones contra la aplicación con sede en China, que habría incumplido un acuerdo anunciado en febrero de 2019.

Varias organizaciones pidieron en mayo que la FTC analice sus acusaciones respecto a que TikTok, una aplicación para compartir videos de corta duración que es muy popular entre los jóvenes, pudo no haber eliminado videos e información personal de usuarios de 13 años o menos, tal como lo había acordado, entre otras violaciones a la privacidad.

Foto de archivo. Una persona sostiene un teléfono enel que se muestra el logo de Tik Tok . Noviembre 7, 2019. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Reuters no pudo confirmar si alguna de las dos agencias que investigan el tema tomarán alguna acción contra TikTok.

Un portavoz de TikTok dijo que se toman “en serio la seguridad de todos nuestros usuarios”, destacando que en Estados Unidos se limita el uso de aplicaciones entre usuarios menores de 13 años mediante protecciones adicionales de seguridad y privacidad.

La FTC declinó realizar comentarios, mientras que el Departamento de Justicia no tuvo una respuesta de inmediato.

Estados Unidos evalúa restringir TikTok

Por su parte, el Gobierno de Donald Trump está considerando restringir el acceso de los usuarios de Estados Unidos a TikTok ante la posibilidad de que el régimen chino la esté utilizando como un medio para vigilar a la población y distribuir propaganda entre los usuarios.

El logo de Bytedance, la compañía con sede en China que posee la aplicación de TikTok, o Douyin, en su oficina en Pekín, China, el 7 de julio de 2020. REUTERS/Thomas Suen

El anuncio lo realizó el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo en declaraciones a la cadena conservadora Fox News. El jefe de la diplomacia estadounidense señaló que “él y el presidente Trump se están tomando en serio” esta posibilidad después de que la presentadora del programa, Laura Ingraham, recordara que la India ya había prohibido la aplicación y Australia está considerando hacerlo.

“Nos estamos tomando esto muy en serio y ciertamente lo estamos analizando”, reiteró Pompeo antes de subrayar que su administración está viendo lo que pasa en todo el mundo con esa aplicación.

TikTok es una aplicación de videos de corta duración propiedad de la empresa ByteDance con sede en Beijing. La aplicación, cuyo uso se ha generalizado prácticamente en todo el mundo en los últimos meses, ha sido criticada repetidamente por políticos estadounidenses que la acusan de ser una amenaza para la seguridad nacional debido a sus lazos con China.

Los críticos con esta nueva forma de comunicación a través de las redes sociales alegan, según medios estadounidenses, que la compañía podría verse obligada a “apoyar y cooperar con el trabajo de inteligencia que realiza el Partido Comunista Chino”.

TikTok anunció que en los próximos días dejará de operar en Hong Kong tras la entrada en vigor de la nueva ley de seguridad nacional que China ha promulgado para el territorio. La compañía, ahora dirigida por el ex ejecutivo de Walt Disney Co Kevin Mayer, ha dicho en el pasado que los datos de los usuarios de la aplicación no se almacenan en China.

Con información de Reuters

