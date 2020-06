América Latina versus COVID-19: tecnología e innovación para “hackear” la pandemia

El objetivo de este hackatón es encontrar soluciones innovadoras que tengan un impacto real. (Shutterstock)

Las crisis, como la que está generando el coronavirus, deja en evidencia y profundiza las grietas existentes en el sistema. Cuestiones como desigualdad en el acceso a recursos, la informalidad en el mercado laboral y las carencias del sistema de salud se vuelven, hoy más que nunca, cuestiones que se deben abordar con urgencia.

Sobre esto se habló durante la jornada de apertura del hackatón América Latina vs COVID-19, un evento virtual propulsado por La Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del MIT, con el apoyo de varios sponsors del sector privado y otras organizaciones.

En esta hackatón los problemas a resolver, en el marco de la pandemia, están divididos en cuatro grandes ejes: estrategias para fortalecer el sistema de salud; proteger a los más vulnerables; prevenir la desinformación y empoderar la economía informal. En otras palabra se trata de “hackear” las dificultades que hoy se potenciaron en el marco de esta pandemia.

“Vamos a resolver este desafío utilizando lo que siempre usamos para resolver los desafíos: tecnología y gestión”, destacó Roberto Rigobon, economista, profesor de Gestión y Economía Aplicada en la escuela de negocios Sloan del MIT. El especialista abrió la sesión de videollamada haciendo eje en la importancia de recurrir a la creatividad para poder abordar esta compleja situación.

Roberto Rigobon, economista, profesor de Gestión y Economía Aplicada en la escuela de negocios Sloan del MIT.

“Los más vulnerables son los más afectados: no tienen trabajo, salario y en ocasiones no les llega la ayuda del gobierno porque no están documentado, o no están bancarizados. Este fin de semana se trata de resolver los problemas más difíciles”, subrayó.

A continuación, tomó la palabra Patricia Villela Marino, emprendedora, activista y presidenta de Humanitas360, una organización que trabaja en varios países en América para disminuir la violencia y mejorar la calidad de vida de la población.

“El virus está exponiendo la desigualdad que desde hace años afecta nuestra sociedad”, dijo y luego añadió: “Ayudar es un imperativo moral y humano. Hoy vamos a ver gente ordinaria hacer cosas extraordinarias”.

Hizo hincapié en la importancia de recordar que los sectores sin educación, acceso a recursos y las poblaciones carcelarias son quienes hoy están más expuestos en relación al coronavirus, no sólo desde el punto de vista de la salud sino de todas las otras dificultades que trae aparejado este problema.

“En los próximos días espero que ustedes como participantes puedan venir con soluciones que puedan tener un verdadero impacto en las poblaciones más vulnerables”, remarcó.

A continuación se hizo una presentación de los diferentes aspectos, o problemas sobre los que hay que trabajar y se anunció que se agregarían a cada uno de los participantes que se anotaron para participar de este hackatón.

El sábado será una jornada completa de trabajo donde cada uno de los grupos trabajarán, con ayuda de una gran cantidad de mentores para que los ayuden a darle formas a sus ideas que luego se deberán presentar. Las iniciativas seleccionadas se darán a conocer el domingo.

