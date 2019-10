-No usando productos en la nube que están fuera de tu país. Hay proyectos de código abierto (open source) en la nube hoy en día que te ofrecen poner la nube en tu propia computadora. O en tu propio proveedor de internet. En los inicios de internet, las compañías de telefonía proveían la conectividad en la red, entonces se usaba el dial up y ellos proveían el cable que llevaba los bits a lo largo de internet. Y después había otras compañías, llamadas proveedoras de servicios de internet que te proveían los servicios de correo, todo eso, y hacían dinero vendiendo servicios sobre la compañía de telefonía y cable. Después de un tiempo las empresas de telefonía y cable compraron estos servicios y proveyeron los servicios ellos mismos, entonces el usuario compraba la conectividad y la cuenta de internet del proveedor de internet. Después vinieron Amazon, Google y comenzaron a proveer servicios más sofisticados de internet y atraparon a todas las compañías de telefonía con la guardia baja, y la gente comenzó a usar Gmail y el buscador de Google porque los proveedores de internet no les daban ese servicio. Y esas compañías vieron todo este dinero e ingresos por publicidad, que iban para Amazon o Google y realmente no pudieron hacer nada al respecto. De todos modos, ahora hay gente que está desarrollando este mismo tipo de servicios, como Locaweb en Brasil que tienen gran cantidad de servidores, o Telefónica que ahora puede proveer los mismos servicios que Google a sus clientes, y permitir que usen sus servicios y que mantengan los datos dentro de sus países.