Shhh…Trainers. 🤫 Sleeping Snorlax have started to appear in the wild. https://t.co/CK8B38x7Zg pic.twitter.com/OnhaUJbMPz

— Pokémon GO (@PokemonGoApp) May 29, 2019