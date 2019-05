Si bien es probable que el diseño evolucione, Hurst no ve la necesidad de darle un impulso al robot de entrega de Ford. De hecho, se pregunta si eso podría asustar más a la gente. "Si se ve muy cerca de un animal o un humano pero no está del todo allí, inmediatamente la gente se rebela", dijo Hurst. "Y no necesitamos físicamente una cabeza allí para nuestras necesidades de percepción actuales".