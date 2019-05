Intel y Qualcomm también cortarán los lazos comerciales con Huawei. Lo mismo ocurrirá con todas las compañías estadounidenses, porque siguen la decisión gubernamental. Microsoft es otra de esas empresas. The Verge publicó que la computadora de Huawei MateBook X Pro desapareció de la tienda online de Microsoft. La empresa fundada por Bill Gates no se pronunció oficialmente sobre el tema por ahora. Los equipos tampoco se encuentran publicados en Best Buy.