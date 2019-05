Ren Zhengfei, fundador de la firma de teléfonos, intentó salir por arriba del laberinto en el que está inmerso. Dijo que los Estados Unidos subestima su capacidad para el desarrollo de la red 5G. Asegura contar con la cantidad necesaria de chips como para no quedar "aislado" del mundo. Esa posibilidad es la mayor preocupación de los ejecutivos asiáticos. Sin embargo, existen dudas respecto a las reservas que pudiera tener la fábrica: de acuerdo a The New York Times y a la agencia Bloomberg, sólo cuenta con microprocesadores para apenas tres meses.