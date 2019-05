En dicha comparación se puede apreciar la diferencia entre ambas pantallas, razón por la cual Daniel Aguilar, director de comunicaciones de LG, mencionó en entrevista para El Universal que "con tecnología OLED, un televisor no requiere retroiluminación, de ese modo el color de un LED no cambia con el de al lado, no hay una luz que lo esté manchando, y esto brinda contrastes infinitos".