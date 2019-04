"Esta semana, realizaremos una prueba en Canadá que eliminará la cantidad total de 'me gusta' en fotos y videos", informó Facebook el martes en una publicación de blog previa a la conferencia de desarrolladores F-8 de la compañía. "Vamos a probar esto porque queremos que los seguidores se enfoquen en las fotos y videos que se comparten, no en cuántos 'me gusta' tienen".