Ray dijo que el lanzamiento completo de 5G de T-Mobile ocurrirá en la segunda mitad de 2019. No especificó cuándo, pero es posible que no haya teléfonos que funcionen en la red 5G más amplia de la compañía hasta el cuarto trimestre o incluso a principios de 2020. Esto se debe a que los dispositivos para la red T-Mobile requerirán el próximo módem de segunda generación de Qualcomm, el X55. Todavía no está disponible para dispositivos.