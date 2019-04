Luego de que se revelara esto, el ex CEO de Cambridge Analytica Alexander Nix admitió, durante una audiencia de la Comisión de Asuntos Digitales, Cultura, Medios y Deporte del Parlamento británico, que la compañía "trabajó en Argentina". Reconoció que propuso una campaña "anti-Kirchner" aunque no reveló para qué cliente fue ideada. Y sugirió que el trabajo finalmente no fue realizado.