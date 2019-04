"Pacto ciudadano" : la iniciativa en redes para no denunciar a los "justicieros" anónimos

"Si hacen justicia frente a mí, no vi nada , no escuché nada, no se de qué me hablan", se lee en la convocatoria que aparece luego de que un presunto asaltante de transporte público fuera golpeado por los usuarios y muriera horas más tarde en un hospital